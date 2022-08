Clarividente dice “haber tenido contacto con Darío Gómez” y esto dijo desde el más allá

El video inicia sin ningún tipo de introducción de cómo fue el proceso de “contacto” con ‘El Rey del Despecho’ Darío Gómez en el más allá, pues el vidente, quien posa delante de una extensa biblioteca con símbolos tibetanos, ya está incorporado.

Puede leer: El historial paranormal de la clínica donde falleció Darío Gómez

Según lo registrado en el video Darío Gómez está en el paraíso en paz y muy feliz, mientras explicaba con una cita de una de las estrofas principales de su éxito ‘Nadie Es Eterno’, su partida física.

“Tengo que decirle al pueblo colombiano que me siento muy contento aquí donde estoy, recuerden que nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón, y yo estoy muy agradecido del pueblo que se me haya tomado en cuenta para hablar. Estoy tranquilo, estoy descansando en paz, aquí es un sitio muy bonito y es como una especie de paraíso muy bonito”, dice en primera instancia.

Luego continúa con un agradecimiento infinito a quienes estuvieron al pendiente y acompañándolo en todo lo que fue su proceso velatorio el cual fue uno de los acontecimientos más emotivos al congregar a miles de fanáticos del artista.

“Gracias a todos, al pueblo de Colombia y a la gente que está pendiente de mí, yo me siento muy orgulloso y honrado de que me hayan mostrado en el féretro, porque yo estoy agradecido a cada uno de mis fans, de la gente que me sigue”, continuó.

De repente una voz le interrumpe y dice “Ay maestro, cántenos un pedacito, por favor un pedacito”. A lo que el supuesto espíritu de Darío Gómez respondió “Ya tengo que irme, me están esperando”.

Las reacciones al video

No es la primera vez que este “vidente” realiza este tipo de videos, pues anteriormente había supuestamente hecho contacto con otras estrellas como Whitney Houston, Diana de Gales, Diomedes Díaz, Rafael Orozco y recientemente con el fallecido actor Diego Bertie.

En medio de la incredulidad algunos le escribieron que “Deberían respetar”, ya que vieron con malos ojos lo que consideraron como una burla a Darío Gómez a lo que el vidente respondió que “Esto tiene un objetivo superior a nivel espiritual, no me quedaré como médium, no es mi misión”.