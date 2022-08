La abuelita de Tiktok que tiene a más de uno enamorado

De Cúcuta, Norte de Santander, es la abuelita de Tiktok que con su característico acento y ocurrencias a la hora de responderle a la nieta, logra sacarle carcajadas a más de uno. En su cuenta ya cuenta con más 754.000 seguidores y sus videos han recibido más de 8 millones de me gusta.

La nieta planea todos los videos con temas que sabe que a la abuelita de Tiktok le causan reacciones, que producen risas y los edita para hacerlos más atractivos.

Uno de los más recientes es en el que aparece la nieta con un atomizador con agua en la mano y se le acerca a la abuelita que está sentada en una mecedora cargando dos muñecas de trapo, lo hace para simular que al estornudar la moja con saliva, lo que provoca múltiples reacciones.

La nieta estornuda varias veces y la moja, al principio la abuelita se limpia en la camiseta de ella y se mira con asco la mano. Luego, la nieta le dice: “estoy enferma” y la vuelve a mojar, la abuelita se limpia otra vez y le da dos palmadas.

“Estoy muy enferma”, repite la nieta y la abuelita le responde: “Yo también... del cu...”. Luego repite otra vez y la moja y le la reprende diciendo: “¡Ya no más!” y la nieta le dice que tiene mucha tos, a lo que responde: “a mí qué me importa, entonces, váyase a joder allá. Allá hay campo a dónde irse a echar la mier...”.

Después de repetir lo mismo, la abuelita le dice que estornude en otro lado y la empuja. Entonces, la nieta le dice: “¿Por qué es tan grosera si estoy enferma?” y le responde imitando un lloriqueo: “está enferma” y cuando vuelve a estornudar le pega en la cara.

“Me pegó muy duro. Ya no la voy a querer”, le dice la nieta y la abuelita le responde: “Yo qué saco con que usted me quiera, ¿Qué me da? La nieta responde: “amor”. De inmediato la reacción de la abuelita es hacer mala cara y le contesta: “qué mier... hp, el amor no le sirve a uno para un cu...”.

Las reacciones a la abuelita de Tiktok

A las decenas de videos que ya tienen en la cuenta, los seguidores no dudan en manifestarse.

“Me encanta verla... Esa abuelita sí me hace reír”, “No paro de reír. Me encantan”, “La abuela está clarita, del amor no se vive”, “Esa abuelita me hace reír mucho, pero mucho, me encanta su video” y “Cómo es de bella tu abuela cuídala me encanta como habla”.