TikTok: así es ‘ghost trend’, la tendencia nostálgica entre los jóvenes dentro de la red social china

TikTok es la red social más popular del mundo gracias a sus atractivas funciones de edición que permiten a los usuarios a desarrollar distintos tipos de contenido que se vuelven tendencias para otras redes sociales. El más reciente es el ‘ghost trend’.

Siguiendo esa línea melancólica que arrastran muchos jóvenes desde la pandemia, ahora aprovechan la rede social china para realizar un video donde buscan recordar a las personas que ya no forman parte de su vida.

La etiqueta “#ghosttrend” cuenta con más de 141 millones de visitas dentro de la red social de videos, incentivando a más personas a unirse a este trends que, a diferencia de otros, no implica poner en peligro la vida de alguien.

[Te recomendamos leer: Conoce al doble venezolano de Will Smith que causa sensación en TikTok]

¿En qué consiste el ghost trend?

La realización de este tipo de video es sencillo. Lo que debes hacer es desenterrar algunas fotos antiguas y dibujar un fantasma sobre esas personas con la que ya no estés manteniendo contacto físico. De fondo se va añadir el tema musical White Ferrari de Frank Ocean, y la duración del video no debe sobrepasar los 15 segundos.

Este tipo de tendencias es una forma única e incluso sombría de sentir nostalgia por aquellas personas que fueron muy importante en un momento de tu vida, pero que permanecerán en el pasado.

La selección del tema también tiene una intención, Frank Ocean presenta una gran profundidad emocional ya que la pista dice mucho sobre el amor y la permanencia:

If you think about it it’ll be over in no time (Si lo piensas, terminará en poco tiempo)

And that’s life (Y así es la vida)

I’m sure we’re taller in another dimension (Estoy seguro de que somos más altos en otra dimensión)