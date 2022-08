Periodista, ex Noticias RCN, denunció ser víctima de racismo en un aeropuerto

Edna Liliana Valencia Murillo es una periodista afro que presentó en importantes noticieros como RCN y France 24, y que se ha caracterizado por defender los derechos de su comunidad y pelear contra los estereotipos que les imponen como el de tener el cabello lisado frente a pantalla.

La mujer publicó en su cuenta de Instagram un video en el que cuenta una amarga experiencia que le pasó en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira (Valle del Cauca).

Periodista Edna Valencia denunció ser víctima de racismo

De acuerdo con su relato, iba a salir del país y un policía se le acercó y le pidió que si le dejaba tocar su cabello, ella se negó y el uniformado le pidió los papeles, posteriormente la llevó a una oficina para un registro.

La molestia de la mujer se elevó al darse cuenta que solo fue a ella a la que llevaron al control, por lo que preguntó si esos requerimientos solo se lo hacen a una persona o a ella por no haberse dejado tocar el cabello.

Edna asegura en el clip que todo esto es un claro acto de racismo en su contra: “me dice el policía que me hará un control más exhaustivo, todo esto porque no le dejé que me tocara el cabello, esto es un acto de racismo que no me sorprende en este país porque además soy la única persona que está acá, qué tal pierda mi vuelo y mi plata por esto”.

Una vez terminó el control, la periodista comentó que la razón que le dio el policía para ese registro es por que, según las estadísticas, tres de cada cuatro mujeres que tienen el cabello igual al mío, resulta ser una peluca y debajo de ella llevan droga.

“Les dije que eso era un perfilamiento racial, que si fuera una mujer con cabello liso o extensiones, jamás le hubieran pedido que les dejara tocar el cabello, muchas personas andan con extensiones y esas capas y a ellas no les dicen nada”, señaló Edna Liliana.

“Este país no sabe qué excusa inventarse cada día para discriminarnos, criminalizarnos, para convertirnos en objeto de su maltrato, para usar nuestras características físicas como motivos de sospecha; ahora resulta que el cabello afro es símbolo de que uno está transportando droga, ¿ustedes pueden creerlo? Nuestra piel, cabello, forma de vestir, de hablar y acento, nos convierte sospechosos en cualquier lugar, en nuestra misma Colombia que es un país racista, en la misma Cali que es una ciudad con 51% de población afro”, concluyó.

Su denuncia ya acumula cerca de 100.000 reproducciones, más de 5.000 likes y cientos de comentarios entre quienes están de acuerdo con su postura y quienes le dicen que eso es un protocolo en la lucha contra las drogas que le han hecho a otras personas.

“Viaje a CDMX desde Cali y vi qué pasó algo muy parecido con una mujer afro”, “me pasó en un vuelo nacional y tenía trenzas”, “a nadie deberían tocarle el cabello, eso es una falta de respeto”, “comprendemos tu enfado”, “yo una vez llevaba un peinado de cebolla y me hicieron lo mismo, es normal”, entre otros han sido los comentarios que le han dejado a Edna Liliana.