‘Devils’ llega con la segunda temporada y Joel de la Fuente interpretará a Cheng Liwei

‘Devils’ es una serie única que permite ver cómo funciona el mundo a través de las finanzas, el hilo conductor de tantos eventos aparentemente no relacionados. Permite dar una respuesta a hechos históricos que han influido en la vida de millones de personas, pero que a menudo nos cuesta comprender, contado en una trama llena de pasión, intriga y lealtades puestas a prueba a cada segundo. Ambientada en Canary Wharf, el distrito financiero de Londres y con locaciones en Roma para esta segunda temporada, que la pandemia permitió grabar en lugares prácticamente vacíos.

La segunda temporada de la serie lleva el conflicto a un escenario más global con temas que nos afectan a todos. Plagado de estrellas como Patrick Dempsey, Alessandro Borghi y Lars Mikkelsen como el hacker que amamos odiar Daniel Duval, nuevos personajes se suman como la nueva Jefa de Comercio interpretada por la talentosa Li Jun Li (Wu Zhi), o Liwei, el nuevo miembro de la junta directiva (Joel de la Fuente) además de la fascinante Nadya (Clara Rosager), una chica excepcionalmente brillante que encuentra en Dominic una figura paterna.

Dicha serie está en boca de todo el mundo, pues convierten un tema de suma importancia como lo son las finanzas y la economía mundial y la vuelven algo tan personal que no solamente permite conocer los personajes, sino que permite entender como se mueve el mundo, literalmente.

Cheng Liwei, el nuevo personaje de esta segunda temporada, está interpretada por Joel de la Fuente, un actor estadounidense muy reconocido que ha tenido la oportunidad de participar en varias producciones como ‘The Man in the High Castle’ enter otras.

PUBLIMETRO tuvo la oportunidad de hablar con él y su papel en esta segunda temporada de ‘Devils’.

P: Joel bienvenido a su casa. Dentro de esta segunda temporada, tocando temas tan delicados y pesados al mismo tiempo, ¿qué aprendió de las finanzas?

R: Creo que una de las cosas que he aprendido, es que el poder ya no se centra detrás de gobiernos individuales, todo se trata de algo más grande que a menudo están dirigidos por personas de grupos multinacionales y son los que toman las decisiones que pueden afectar al mundo, que afectan a países individuales. Literalmente, la economía de un solo país puede depender de en una decisión tomada por una de estas bolsas. Entonces, sí, eso aprendí, que ya no se trata realmente de países individuales y sus políticas, realmente es más grande, se trata de la relación entre los bancos.

P: Este personaje en específico, Cheng Liwei, es un personaje muy poderoso, ¿cómo fue la preparación del personaje?

R: Este personaje es extremadamente poderoso, él es alguien que posee el apoyo de su gobierno y vastos recursos de dinero, el juego de: poder, más información, es obtener más poder para su empresa y así mismo para su país, entonces, ¿qué le gusta a esa persona?, ¿alguien así cómo se comporta?, ¿cuál es su ética?, ¿qué código de conducta sigue cuando se es tan poderoso y tienen tantas expectativas puestas en ti, por tu país?, ¿cómo se muestra eso? Fue fascinante, fue interesante para mí y lo que realmente me gustó que hizo el programa, es que da una respuesta compleja y matizada, que es que no se trata solo de poder, también se trata de que tiene su propio sentido de la ética, tiene su propio sentido del patriotismo, su propio sentido de hacer lo correcto para su país, versus, lo que es correcto para él y pensé que era un contraste interesante con esta idea de hacer algo que esté bien, pero no principalmente para ti, sino pensar en el beneficio de un país, a diferencia de otras personas en el programa, cuya idea es acumular todo para sí mismos.

P: ¿Qué fue lo más divertido de interpretar una persona tan poderosa como Liwei?

R: Bueno, cuando no eres una persona poderosa en la vida real, es divertido hacerlo para la televisión. Tienes que saber qué es lo que es usar trajes muy elegantes y es divertido ponerse en la situación de personas que no están en tu mundo. Cuando miramos a los políticos, los banqueros y todos ellos, solo pensamos ‘esa es una persona terrible, esa persona tomó una mala elección’, pero cuando interpretas a esos personajes, lo divertido y el desafío para mí, no es solo interpretarlos pensando ‘sí, mira lo malo que soy, mira lo corrupto que soy’, si no es entender realmente su punto de vista y porque nadie, muy pocas personas que están en esa situación, piensan ‘qué felicidad, soy una mala persona, soy una persona corrupta’ no, ellos tienen sus propias creencias y están tratando de hacer lo correcto, así que si puedes encontrar una manera de entender eso y transmitirlo en tu actuación a las personas que están mirando, lo lograste, creo que es bueno porque entonces todos nos entendemos los unos a los otros un poquito más. No necesariamente significa que estarás de acuerdo con la persona, pero tendrás una versión más matizada o comprenderás que cometen errores de una manera similar a la forma en que nosotros, las personas normales, cometemos errores.

La serie estrenó su segunda temporada el lunes 27 de junio, pero cada lunes habrá un capítulo nuevo a las 8:30 pm. Si usted es fan a las series que ponen en la mesa temas realmente importantes y quiere entender el mundo del poder y el dinero en el mundo, no puede perderse esta segunda temporada de ‘Devils’.