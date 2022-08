¿Muy pegaditos?, Aída Victoria Merlano fue vista bailando salsa con el Tino Asprilla

Aída Victoria Merlano se ha destacado por tener una personalidad bastante atrevida para muchas cosas, sin pelos en la lengua, y cero pena para nada. Por eso mismo, la colombiana ha logrado crear casi que una comunidad y seguidores que la admiran. Por eso mismo, se ha bailado hasta el mismo Jhonny Rivera y ahora es el turno del Tino Asprilla.

Lea también: Jhonny Rivera entró con camisa y salió ella: en Melgar ‘desnudaron’ al cantante

Aída Victoria fue tendencia hace varias semanas por el nuevo romance que empezó con Naldy. A pesar de que los dos ya habían tenido una relación a inicios de año que apreció no funcionar, lo cierto es que decidieron darse una nueva oportunidad, y por lo que se ha visto en redes sociales, las cosas están mejor que nunca.

Según afirman varios en redes sociales, ella tendría un temperamento y una personalidad difícil de manejar, pues para muchos, es demasiado extrovertida, pasando ya el límite. Es tanto así, que a Aída no le da pena de sacar a bailar a nadie.

Se ha revelado un video en donde aparece bailando la creadora de contenido con el futbolista, pero al contrario de lo que pensaban muchos, Aída se encontraba lejos de él y sin ninguna conexión física.

Lea también: Tiësto cancelado: critican al Dj por haber invitado a Karol G al Tomorrowland

Obviamente, los comentarios en internet aparecieron y algunos no fueron tan lidnos con la creadora de contenido “Que después no salga haciendo videos llorando” “El Tino tocó fondo con esta vieja” “Ese negro no sabe bailar” “Es fácil sorprenderlo a él un par de puchecas y listo” “No se puso fue nada de ropita ella y con el tino mmmm”

A pesar de los malos comentarios en redes sociales, no se le ve más allá de dos personas que estaban bailando de la forma más normal, pues Aída ha dejado claro que ella está bastante firme con su relación con Naldy.