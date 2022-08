Mujer explica porque no se deben dividir los gastos en pareja por mitades Joven dice que pagos en pareja no deben ser 50 y 50 porque “el hogar es un arduo trabajo de la mujer” / FOTO: Captura de pantalla TikTok @sarayespiinosa

Una nueva polémica se desató en redes sociales a raíz de un video en el que una chica, identificada como Saray Espinosa, asegura que los pagos entre pareja no puede ser ‘miti y miti’ ya que, para ella, las mujeres son las que se encargan del 80% de las labores del hogar y de cocinarle a su hombre cuando él quiera.

“No, no no, amiguita, 50 y 50 no y les voy a explicar por qué: si usted ya vive con su pareja, a uno le toca hacer desayuno, almuerzo y comida para cuando llegue de trabajar, si por la noche le da hambre usted tiene que pararse a cocinarle, a este joven hay que tenerle la ropa limpiecita, prácticamente toca hacerle todo”, dijo la joven.

La chica continuó con su explicación diciendo que bien el hombre puede colaborar, no es ni el 20% de lo que tiene que hacer una mujer, pues el hogar es prácticamente de ellas y le invierten un 80% a esas labores.

“Como mujer usted tiene un arduo trabajo en el hogar, si la cosa es así ¡por qué mi pareja me pide económicamente el 50 %, porque en este siglo estamos? No no, mi amor, yo estoy aportando muchísimo en el hogar, así que tú invierte un poco más en la economía, porque la balanza tiene que estar equilibrada”, finalizó la chica.

Sus palabras han tenido amplia repercusión y su video ya acumula más de 250.000 reproducciones, más de 15.000 likes y cientos de comentarios entre quienes están de acuerdo con su postura y quienes creen que ella tiene un pensamiento que no la va a llevar a ningún lado.

“No mor, con ese pensamiento no vas a llegar a ningún lado. Que él también se haga sus cosas y que tú también coloques para los gastos”, “entonces no estás lista para vivir con alguien”, “es verdad los hombres jamás hacen lo que uno hacen en el hogar”, “el hogar no es de la mujer... es de ambos”, “tiene razón yo trabajo igual que el y en la casa no ayuda ni con lo oficios”, entre otros han sido los comentarios que le han hecho en el video.