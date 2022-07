“Me levantó a punta de prostitución”: ‘La liendra’ contó cómo su hermana lo sacó adelante

Mauricio Gómez, más conocido como ‘La liendra’, es uno de los personajes y creadores de contendido más polémicos en redes. Desde su relación amorosa con la también influenciadora Dani Duke, hasta los momentos y declaraciones que comparte en las plataformas, el colombiano se ha encargado de crear una fama que actualmente le permite disfrutar de lujos.

Sin embargo, la imagen que se ha creado también ha provocado una oleada de críticas que recibe constantemente en Internet. Recientemente, volvió a ser centro de atención luego de revelar las dificultades que tuvo en su infancia y su familia al crecer.

Mediante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, el joven de 22 años explicó que desde muy pequeños les toco trabajar y que su hermana se valió de la prostitución para sacarlo adelante.

“No crean que las personas que no tienen educación no salen adelante porque, por ejemplo, mi hermana me levantó a punta de prostitución y hoy en día no sabe leer. ¿Yo cómo le digo a mi hermana que es una bruta, si desde chiquita la pusieron a trabajar? Sin embargo, salió adelante y me sacó adelante a mí”, explicó.

Todo esto surgió porque uno de sus seguidores le preguntó: “¿Por qué dijiste que la educación no sirve?”. Recordemos que hace un tiempo ‘La liendra’ habló sobre el tema y, aunque no lo dijo de manera textual, muchos entendieron que se refería a que la educación era inútil.

Por eso, el colombiano salió a aclarar que “yo no dije que la educación no servía. Yo dije que la educación no era la única forma de salir adelante. ¿Usted puede estudiar? Estudie, aprenda, edúquese. Es lo más valioso que usted puede hacerse a sí mismo. Pero sepa que no todo el mundo tiene el privilegio de estudiar”.

¿Cuánto gana ‘La liendra’ actualmente?

Según una guía de servicios que se puede encontrar en su perfil, maneja dos tipos de valores que varían dependiendo de la cuenta que utilice.

Desde el perfil en el que tiene más de seis millones de seguidores, las tarifas van desde los 12 millones de pesos por subir tres historias, hasta los 20 millones de pesos por ocho o 10 historias en el día.

Por otra parte, por las publicaciones hechas en su otra cuenta, en donde acumula un poco más de un millón de seguidores, tres historias pueden costar tres millones y medio, mientras que el paquete de historias más una foto cuesta ocho millones de pesos.