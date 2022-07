Aida Victoria Merlano lloró por la forma en la que un medio de comunicación se refiere a su vida

Tal parece que llegó la gota que derramó el vaso de la tolerancia de Aida Victoria Merlano, quien a través de un video expuso su verdad sobre lo que se consigue a diario cada vez que va a leer una noticia.

Puede leer: Así es el impactante primer capítulo de la historia contada por Aida Victoria Merlano

Y es que contabilizó todos y cada uno de los titulares en los que se refieren a su vida y actuación en redes sociales de una manera despectiva y le acusan de cosas que ella ha negado.

“Hoy me levanté y cuando entré a Google lo primero que salía en sugeridos era: ‘Superaron a Camilo y Evaluna’, ‘La cochinada de Aida Victoria y su novio’, porque yo conté que Naldy me huele los cucos. Y este mismo portal de noticias también tiene titulares como ‘El desespero de Aida Victoria Merlano por ser famosa’, ‘El desastroso debut de Aida Victoria Merlano como presentadora de televisión’, ‘Aida Victoria Merlano pasó de ser una chica plástica a cazar pelea con Marbelle por defender a Francia Márquez’”.

Luego de eso continuó, pero se quebró al contar la razón por la que cambió su nombre y el hermoso motivo que la impulsó a ello, pero que el medio de comunicación al que se refiere se burló en un titular de esa iniciativa. Indicó que han sido 17 los artículos con unos titulares que ha considerado como horribles, de parte del portal.

“‘El nombre que usó Aida Victoria Merlano para sacarle provecho a la tragedia de su mamá', eso pasó después de que yo conté que yo me llamaba Caroline y que me había puesto Aida Victoria en honor a mi mamá. Algo que conté que me parecía que es como la expresión más pura de amor de una hija hacía su madre, lo convirtieron en eso”, dijo con la voz quebrada.

Agregó que lleva en esta situación más de 2 años, desde que uno de los artículos la desplomó por completo al nivel que tuvo que recurrir a terapia para sobreponerse. Indicó que en este tiempo ha logrado cosas loables que también merecen ser expuestas.

Puede leer: La confesión de una seguidora de Aida Victoria Merlano que la estremeció

“Así hay 17 artículos donde me tratan de que tengo ínfulas de diva, que soy una cochina, en cierto momento que salió un video intimo por allí y yo aclaré que no era yo, se atrevieron a insinuar que sí era. 2 años y medio llevan en esta, y desde el 2019 que se pasaron tres barrios con un titular y me mandaron para terapia yo sencillamente no los leo, yo no creo que en 2 años y medio no haya hecho por lo menos una cosa buena que merezca ser expuesta, pero en todo caso este video es simplemente para recordarle a los medios de comunicación que detrás de sus noticias hay seres humanos”.