7 galanes de telenovelas mexicanas que desaparecieron: ¿Qué hacen ahora?

Aunque en épocas anteriores algunos de estos galanes de telenovelas mexicanas fueron las estrellas del momento debido a que protagonizaron los dramáticos más impactantes y que los hizo traspasar las fronteras, de la noche a la mañana su fama se esfumó hasta el punto que hoy día hay quiénes se preguntan qué es lo que realmente pasó con sus actores favoritos que ya no se escuchan ni en los temidos chismes de la prensa rosa en los que siempre quedan expuestos.

Y la realidad es que gran parte de ellos se han diversificado y han dirigido su talento hacía otras facetas en las que no hay paso para más nada que no sea sus proyectos personales que los mantienen bastante ocupados y por eso, se han mostrado distantes de los sets de grabación en los que ya no brillan como antes.

Por eso, si quieres saber a qué se dedican ahora alguna de tus figuras favoritas, no pierdas de vista estos detalles que te harán saber qué es lo que hacen, cómo lucen y por qué ya no están en los dramáticos tan populares en los que obtuvieron toda la fama y reconocimiento.

Galanes de telenovelas mexicanas que desaparecieron: Esto es lo que hacen ahora

Entre los galanes de telenovelas mexicanas que desaparecieron se encuentran esos hombres y mujeres que conquistaron el corazón de una audiencia mundial que disfrutó de su talento, carisma y entrega en cada uno de sus personajes. Por eso, para que estés al tanto de sus vidas, no pierdas de vista en qué andan en estos momentos:

Adela Noriega

Esta destacada estrella de las telenovelas se convirtió en referencia debido a su calidad para interpretar los roles más dramáticos, así como convincentes en los que hacía llorar hasta al más insensible. Sin embargo, su última aparición en pantalla se dio en 2008 cuando protagonizó ‘Fuego en la sangre’, desde entonces no se ha sabido nada de ella, solo que cuida mucho su privacidad luego de que se vio involucrada en una relación con el expresidente mexicano Salinas de Gortari.

Allisson Lozz

Pese a que esta jovencita cautivó a todos con su talento en Alegrijes y rebujos, Misión SOS, Al diablo con los guapos y En nombre del amor de un momento a otro desapareció de la palestra artística ya que se ha dedicado en cuerpo y alma a la religión que profesa como Testigo de Jehová. Además, luego de su matrimonio en 2011 con Eliú Gutiérrez se concentró en fortalecer su vínculo familiar con su esposo y dos hijas, dejando a un lado la actuación.

Eduardo Capetillo

Él fue y sigue siendo uno de los galanes más cotizados de México, ya que con su talento y carisma protagonizó las novelas más exitosas de México y el mundo. Además, con su melodiosa voz enamoró a más de una en su faceta como cantante. Pero, su último proyecto en TV lo realizó en 2021 en ‘La otra cara del alma’. Luego de ello se retiró por completo y está entregado en cuerpo y alma a su familia y a su rancho en el que posee caballos.

Juan Soler

Otro galán que hacía delirar a más de una con su aparición en pantalla. Su última novela la realizó en 2010 y llevaba por nombre ‘Cuando me enamoro’. Luego de esto dio un salto de Televisa a Telemundo, canal en el que se mantuvo activo hasta 2015 y luego de ello se retiró de la novelas para animar en ‘Sale el sol’.

Yadhira Carrillo

Esta famosa actriz que cosechó una gran variedad de éxitos en el ámbito de las telenovelas decidió tomar otro rumbo, pues a pesar que la actuación le dio importantes reconocimientos, decidió dejarla a un lado hace ya 10 años para orientarse hacía el ámbito empresarial. En la actualidad posee una marca de ropa de niños llamada ‘Momentos by Yadhira’.

Valentino Lanús

Pese a que en la novela ‘Llena de amor’ cosechó múltiples éxitos, el actor cambió el mundo artístico para adentrarse en la selva y vivir sus propias experiencias extremas como excursionista, amante y protector de la naturaleza, así como de la espiritualidad. Además, que optó por dedicarse de lleno a la paternidad al lado de su hija María Magdalena.

Michelle Vieth

La rubia actriz que enamoró a todos con su belleza se ha dedicado por completo a su rol como mamá de cuatro niños. Ella trabajó por última vez en las telenovelas en 2012 con ‘La otra cara del alma’.