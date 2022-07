Triste historia del oso polar que buscó ayuda humana porque estaba herido

Al norte de Rusia, ocurrió un incidente muy particular. Un oso polar se había atragantado con desecho humano. Una lata de leche condensada le impedía comer. El animal se acercó a un hombre para que le ayudara a sacarle la lata de la boca, pero estaba demasiado incrustada. El hombre llamó, entonces, a un grupo de veterinarios especialistas de Moscú, quienes montaron un operativo, sedaron al oso, separaron la lata de su boca y mantienen al animal en observación en su oportuna recuperación.

El oso llegó hasta una base en el ártico de Rusia, ubicada en el pueblo de Dickson, lugar a donde los especialistas tuvieron que viajar en helicóptero para asistir al oso que se encontraba en estado de deshidratación y delgadez.

Los expertos aseguran que no es común que el animal se haya acercado a los humanos, pues esta especie no lo suele hacer, pero era tal el grado de desesperación por no poder comer, que tuvo que recurrir a cualquier ayuda que pudieran brindarle.

Rápidamente, el tierno video se volvió viral y el hombre tranquilizó a los seguidores cuando aseguró que un grupo de veterinarios lograron sacar la lata de la boca del oso.

Los especialistas que volaron desde Moscú ayudaron al oso polar en Dikson y le sacaron una lata de la boca.



Los especialistas tuvieron que utilizar dardos tranquilizantes para retirar el metal del oso y poder tratar los cortes en su boca sin lastimarlo más. Confirmaron los expertos que el músculo de la lengua no estaba dañado, hecho que facilitará la recuperación del animal. Esta información fue difundida a través de sus redes sociales, catalogándola como una gran epopeya.

Luego de salvar la vida del oso, la directora general del zoológico de Moscú confirmó que lo han regresado a su hábitat siberiano y le tienen preparados más de 50 kilos de pescado para finiquitar su correcta recuperación.