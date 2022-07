Luis Miguel y sus dos amores: ¿Quiénes son las modelos relacionadas con ‘El Sol de México’?

Una de las estrellas más grandes de Latinoamérica, Luis Miguel, no solo da de qué hablar por sus presentaciones únicas, sino también por aspectos más personales de su vida como sus relaciones amorosas. Y es que, pese a que el cantante siempre se ha caracterizado por ser muy reservado frente a este aspecto, los paparazzi no descansan y recientemente ha sido asociado con dos modelos.

Una de ella es la modelo y empresaria Alessandra Zurek, quien fue relacionada con el artista desde 2018, cuando fueron vistos juntos por primera vez. Sin embargo, ninguno de los dos había dado declaraciones para confirmar o desmentir las especulaciones sobre un supuesto romance, hasta hace poco, cuando Zurek fue entrevistada por Despierta América, entrevista en la que reveló detalles de su relación con el también llamado ‘Sol de México’.

“Nosotros somos muy amigos, ahora mismo somos amigos especiales”, fueron las palabras de la modelo, quien aseguró que, aunque de manera intermitente, ya llevan siete años de una bonita relación.

Entre otros detalles, la mujer se refirió a Luis Miguel, que por lo general no es considerado como una persona cercana fuera de las tarimas, como un hombre muy caballeroso, atento, “buen amante” y espiritual. Además, reveló que es fanático de las historias de extraterrestres y que se encuentra haciendo una dieta estricta que balancea con deporte.

Por otra parte, ‘El Sol’ fue visto recientemente en compañía de otra mujer. Inmediatamente, los medios apuntaron a que podría ser la nueva pareja del compositor. Estamos hablando de Mercedes Villador, una modelo y nutricionista argentina de 42 años que actualmente reside en México.

Según las publicaciones hechas por medios, ya son varios los lugares en los que se les ha visto juntos como, por ejemplo, playas de Acapulco y Miami, y un restaurante turco en Beverly Hills, California. Sin embargo, fue en una de esas ocasiones que una turista capturó el momento que le ha dado vuelta al mundo en redes.

A propósito del supuesto nuevo noviazgo, Zurek opinó y dijo que no podría sentirse celosa del nuevo rumor, pues “hay muchas que dicen ser sus novias o sus amigas especiales y en realidad son mujeres que son solo amigas de él, pero no te puedo decir algo que él nunca me ha dicho de su boca ‘es mi novia, voy a empezar a salir con ella, voy a tener una relación con ella, no”, finalizó la modelo.