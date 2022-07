Nuevo drama se suma a la vida de Jackson Barreto: muere familiar de la exVoz Kids

Este lunes nuevamente comienza una temporada del reality musical ‘La Voz Kids’ del canal Caracol. La entrega contará con nuevos presentadores y jurados que dispondrán todo su talento para hacer que uno de los niños se convierta en toda una estrella de la música nacional. Sin embargo, entre las risas y las presentaciones, más de un participante cuenta sus anécdotas y duros momentos que vive en su diario. De hecho, esta es la razón por la que el niño venezolano Jackson Barreto conquistó los corazones de los colombianos.

Puede leer: ¿Quién es Kany Garcia, la nueva jurado de ‘La Voz Kids’?

Barreto se caracterizó por tener un gran talento durante su participación en la temporada pasada. El niño, contó en las cámaras nacionales que superó las terribles condiciones de pobreza y posteriormente dio con un hogar lleno de amor.

Ahora tras un año desde que participó en el reality show, el menor vive un duro golpe en su círculo familiar. Pues, luego de luchar contra la diabetes su hermana falleció. Lo que llevó al menor a compartir un emotivo mensaje en sus redes sociales donde despidió con todo el amor a quien durante varios años lo acompañó.

“Hermanita, no hay palabras para expresar la tristeza que siente mi corazón al saber que ya no estarás más con nosotros. Aunque es muy fuerte, entiendo que no podemos juzgar las decisiones de Dios por muy duras que parezcan. Hoy estás en un mejor lugar, en ese lugar donde no sientes dolor. Sé que siempre me acompañarás y serás mi ángel en este plano terrenal. Trabajaré muy duro para que te sientas orgullosa de mi desde el cielo y te prometo cuidar y proteger siempre a nuestra familia. Te amo por siempre”.

— Jackson Barreto