Así ha cambiado Milla Jovovich: Tiene 3 hijas y son clones de ella

La actriz Milla Jovovich vuelve a la palestra tras el estreno de la famosa ‘Resident Evil’ en Netflix, desde entonces no hay quien no haya indagado sobre aspectos de su vida laboral y personal.

Con ello, más de uno ha quedado sorprendido, pues además de actriz esta estrella de Hollywood es una muy destacada supermodelo, cantante, directora de cine, diseñadora de moda y empresaria que no para de trabajar y estar muy activa en sus redes sociales. Ahí, más de uno se ha podido dar cuenta de cómo ha sido su crecimiento y /o evolución en e ámbito artístico, así como en su rol como madre en la que deja atónito a más de uno con el tan especial parecido que tienen sus hijas con ella, tanto que hay quienes confiesan que parecen un clon de ella.

Pero, hasta ahora la que más ha sorprendido es el especial parecido que hay entre ella y su hija de 13 años Ever. Ambas no dudan en posar siempre juntas sobre todo cuando se hacen un cambio de look o cuando están de compras. A través de esas imágenes se muestra la complicidad que hay entre ellas y cómo disfrutan pasar el tiempo libre.

Mira cómo luce Milla Jovovich y cómo sus hijas son similares a ella

Tras el estreno de ‘Resident Evil’ los fans de Milla Jovovich han quedado gratamente sorprendidos con la belleza, talento y carisma de esta actriz quien no ha cesado en su intento de siempre brindar entretenimiento y una variedad de cualidades a su público en el ámbito artístico y empresarial en el que siempre ha destacado y se ha mantenido muy activa.

Por eso, a sus 46 años ella se muestra aún más jovial, regia, elegante, glamorosa y con un estilo muy chic que le permite seguir siendo referencia entre quienes la admiran, pero sobre todo entre quienes conocen sus grupo familiar en el que sus hijos Ever, Dashiel y Osian sorprenden gratamente con su parecido con ella. Y esto es algo que todos han comentado, debatido y aplaudido pues deja crear aún más empatía o conexión con sus fieles seguidores.

Desde el porte, el tono de los ojos hasta sus estilos al vestir son similares entre las pequeñas y su famosa madre que ahora más que nunca está en la palestra con sus proyectos. Esta muy ejemplar familia se expandió tras la unión de la actriz con Paul W. S. Anderson, quien escribió y produjo las seis películas de Resident Evil.