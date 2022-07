Tarzán y Alexa en El Desafío “Me hubiera gustado más Tarzán que Criollo en esta final”: Alexa en El Desafío The Box / FOTO: captura de video Caracol Televisión

En el capítulo de este jueves en El Desafío The Box se disputaba la semifinal masculina para conocer quiénes serían los dos concursantes que iban a pasar a la final entre Ceta, Juan Pablo, Criollo y Samir.

Mientras los hombres atravesaban la pista, muy similar a la que tuvieron que cruzar las mujeres para conocer que Valkyria y Alexa serían las finalistas, ellas veían desde la casa el esfuerzo de sus compañeros.

Durante sus charlas, Alexa aseguró que le hubiera gustado ver a Tarzán, su excompañero en Alpha, en esta etapa final, pues era mejor concursante que otros como Criollo.

“Sin demeritar el trabajo de Criollo, me hubiera gustado que Tarzán tuviera su cupo porque me parece que su desempeño no ha sido el mejor”, dijo la finalista de El Desafío.

Sus compañeras también intervinieron dando otros nombres de concursantes que se fueron quedando en el camino y estuvieron de acuerdo en que otro que merecía estar en esta recta final era Moisés.

Ya en la prueba, Criollo terminó último en la prueba luego de haberse caído en una parte de la pista. Los ganadores fueron Ceta y Juan Pablo, quienes disputarán la final de El Desafío The Box.