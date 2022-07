Lina Tejeiro y Juan Duque ya no quieren dejar de publicar su amor en redes sociales

Lina Tejeiro y Juan Duque se han convertido en la pareja del momento. A pesar de que han contado muy poco respecto a la historia de amor, cómo se conocieron y cuál fue su primera cita, si han confesado intimidades como el acercamiento físico que ya hay entre ellos. Ahora, ninguno quiere dejar de actualizar a todos los seguidores la felicidad que sienten cuando están juntos y han revelado otro video de los dos.

Lea también: Contenido para adultos: la fuente de ingresos adicional que Yina Calderón guardaba en secreto

Hay varios involucrados en esta historia de amor, Andy Riera es uno de ellos, pues cada vez que Lina aparecer con alguien nuevo, los usuarios hacen tendencia al cantante para que el se de cuenta y se entere de todo lo que está pasando. Algunos incluso le echan en cara que perdió a Lina.

Además de él, Sofía Tabares, exnovia de Juan, ha estado comentando todo en redes sociales. Además, algunos sacaron a colación que la mujer está asistiendo a terapia. No se sabe si es por la nueva relación de su ex, pero por lo que ha dejado saber, no está pasando por un buen momento.

Sin embargo y a pesar de las malas vibras que les han mandado, ellos están más felices que nunca y lo han dejado nuevamente claro con este video en donde aparece Lina dándole un gran beso a Juan en la mejilla mientras se ríen como niños pequeños. Dicho video lo compartió Lina Tejeiro dejando claro que no se esconden porque al parecer los dos están buscando lo mismo y están disfrutándolo de la misma manera.

Lea también: “Qué desperdicio”: llueven críticas a ‘Criollo’ por su desempeño en la semifinal del Desafío

Los comentarios no se hicieron esperar “Que viva el amor ya que Andy no pudo” “Me encantan, ojalá no permitan que nadie se meta en su relación” “Qué delicia este par” “Así era con el otro man, le decía ‘te amo’ y después chillaba por Andy”