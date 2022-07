Tarzán del ‘Desafío The Box’ asegura que no le da miedo quedarse solo

Tarzán del ‘Desafío The Box’ y su reflexión Instagram @tarzandelasierra

Esta vez Tarzán del ‘Desafío The Box’ ha decidido montarse sobre un caballo en un clip que llama a la reflexión y en especial a la motivación personal. Y es que el deportista mostró otro de los talentos que aprendió en el campo, como lo es cabalgar y en medio del verde naturaleza extendió su mensaje.

Puede leer: ¿Reveló Andrea Serna alguna pista sobre el ganador del ‘Desafío The Box’?

Sobre las imágenes fueron apareciendo varios textos en los que el participante revela lo que parece ser un dogma de vida, en el que rememora la importancia de seguir el instinto y sobre todo en proyectarse desde el interior y de manera individual para alcanzar los propósitos.

“Recuerda esto siempre: No tengas miedo a estar solo. No te enfoque en cosas que no dejarán nada en tu vida. Solo persigue tus sueños hasta que se hagan realidad. Enfócate en ti, en construir tu vida y nunca permitas que nadie te diga cómo vivirla”.

Pero no se quedó allí, pues el clip y los textos los acompañó de otras frases en las que se pudiera interpretar que gane o pierda el ‘Desafío The Box’ lo único que le importa es vivir y celebrar por ello.

“Yo soy una persona realmente muy optimista y muy, muy positiva. Mi meta principal es disfrutar la vida. Celebrarla”, escribió el participante del programa de competencias deportivas al pie de la publicación.

El sueño que Tarzán le cumplirá a su mamá si gana el ‘Desafío The Box’

Luzmary Mendoza es el nombre de la madre de Tarzán, la estrella del ‘Desafío The Box’ y desde la humilde vivienda en la que vive en Chiriguaná, allá detrás y debajo de una mata una inmensa olla sirve como instrumento de trabajo. Además de la venta de hielo y de deliciosos bolis.

Y es que con un pequeño comedor al aire libre es como ella consigue el sustento y dinero a su bolsillo y tal parece que lo hace desde muy temprano, como toda mujer colombiana. Luzmary es un ejemplo de lucha, de perseverancia y su sueño es tener su propio restaurante.

Puede leer: Tarzán del ‘Desafío The Box’ y cómo lucía antes de su cabello bicolor

Es por ello que con un seriado de tres imágenes que protagonizan la mamá y el papá de Tarzán del ‘Desafío The Box’, en esas labores conforman un post que se ha llenado de palabra de amor y en especial de mucha admiración por parte de todos sus seguidores en su red social de Instagram.