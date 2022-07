Tatán Mejía por fin explicó que fue lo que pasó con su tablet

Tatán Mejía es una de las grandes tendencias cada noche en redes sociales, pues su participación en MasterChef ha servido para que su nombre suene en todos lados y el que no lo conocía, lo conozca. Por esto mismo, todos han estado al tanto de lo que pasa en su vida, como celebran y también lo malo que sucede.

Hace unos días, Tatán había comentado a través de sus redes sociales lo que le había pasado con una compra que quiso hace por internet. Afirmó que se le había dañado la tablet porque se rompió en una esquina, así que decidió comprar otra.

En medio de eso, un mes después, le avisaron que su caja ya estaba en portería. Él emocionado se acercó, la cogió y se dispuso a abrirla, para encontrarse con que era una tabla de picar comida en la cocina. Por supuesto muchos de sus seguidores se preocuparon por el precio que había pagado en internet pensando que era un aparato tecnológico, pero ahora lo ha aclarado.

“Yo pedí una tablet y ayer me llegó una tabla de picar verduras. No me tumbaron, ya revisé y pagué lo de la tabla de picar. No sé que pasó, ya tengo la tabla de picar por ahí” terminó de decir Tatán.

Aparte de eso, su nombre está sonando por haber sido el tercer finalista de la temporada de MasterChef Celebrity 2022, lo que ha generado gran alegría en muchos de los fanáticos del programa, pues afirman que no solo el deportista tiene talento para la cocina, sino que ha sido disciplinado y ha estudiado bastante para llegar donde está.

Algunos apuntan que podría ser el gran ganador. Maleja, su esposa, le ha festejado de la forma más tierna, recogiéndolo en el carro lleno de letreros para hacerle saber su orgullo. Fue tanta la emoción que Maleja lloró bastante conmovida por la noticia.