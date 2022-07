“No me siento tan seguro de llegar a la final”: Tatán Mejía en MasterChef

En el capítulo de este viernes en MasterChef se realizó un reto con huevos que definirá a los finalistas del reallity, pues uno de ellos abandonará la competencia.

Durante las primeras charlas con la presentadora Claudia Bahamón, el concursante Tatán Mejía aseguró que se siente ansioso con la final, pues ha visto que últimamente sus compañeros han cocinado mejor que él.

“Yo le meto toda en cada reto, pero al ver que mis compañeros están cocinando mejor, me deja intranquilo; no me siento tan seguro”, dijo el motociclista.

Comenzó el reto y para fortuna de Tatán, fue el tercer clasificado a la gran final del reallity gracias a su plato.

Tatán se sumó a Carlitos Báez, Ramiros Meneses y Chicho Arias en la gran final de MasterChef, mientras que Cristina Campuzano terminó su segunda oportunidad, pues ella ya había sido eliminada, pero la salida de Aida Bossa, le dio otra oportunidad en la cocina.