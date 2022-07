Crecen críticas a Petro por tener casa de descanso en Italia

En Colombia, desde que se posicionó Gustavo Petro, la agenda política ha estado bastante movida, pues él ha nombrado ya a las mujeres que lo acompañarán en los ministerios de Agricultura, Salud y ambiente. En búsqueda de la unión con diferentes referentes políticos que han marcado la historia, se anunció que Petro seguiría ahora con Gaviria.

Este sábado, 9 de Julio, el presidente electo Gustavo Petro, aprovechó que tanto él como el expresidente Cesar Gaviria se encontraban en Euuropa para reunirse con él en su casa de descanso en Florencia, Itália.

¿Por qué los dos se encuentran en Europa? Gustavo Petro estaría tomando unas leves raciones, además de pensar en alianzas estratégicas para su gobierno. Por el lado de Gaviria, ha estado preparando diferentes conferencias, incluso hace poco participó en el Foro de Naciones Unidas de la internacional socialista en Ginebra, Suiza.

Sin embargo, muchos han criticado el hecho de que la reunión se llevara a cabo en la casa de descanso de Gustavo Petro, ya que varios no sabían e su existencia y tampoco saben cómo el presidente llegó a comprarla

¿Cómo han reaccionado las personas al saber que Petro tiene casa en Florencia?

Varios usuarios en internet se han manifestado molestos respecto a la propiedad que tiene Petro en Europa, sacando a colación que con el sueldo que él tenía, no se podía comprar una propiedad de estas “No me molesta que él tenga una. Me molesta su discurso populista e hipócrita hacia los “ricos”. Me molesta que pose de pobre cuando claramente él no lo es” “Critican a Uribe por una finca en Cordoba, Colombia, mientras acuden a besamanos en la finca de Petro en Florencia, Italia, que ni aparece en su declaración de renta”

Otros lo tomaron por un lado un poco más cómico y dejaron varios meses de la situación:

