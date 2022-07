¿Rap de reconciliación? Epa Colombia y La Jessu sorprendieron con un video en redes

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, no para de dar de qué hablar. La colombiana, que desde sus inicios como influenciadora ha sido centro de polémicas, se encuentra actualmente en Medellín participando de una reconocida feria de belleza, Expobelleza.

Desde allí, su presencia no ha pasado desapercibida, pues la enemistad que mantiene con Yina Calderón, quien también se presenta en el evento, no es un secreto para nadie. Sin embargo, esta no sería la única relación conflictiva alrededor de Barrera, pues también fue bastante conocida por el ojo de la opinión la disputa que tenía con Valentina Ruíz, más conocida como La Jessu.

Hace unos meses, la misma Epa confesó que estuvo a punto de agarrarse con la creadora de contenidos.

“Ay amiga, a ti que te gusta el chisme. Sí, amiga, te voy a decir la verdad. Yo estaba peleando con La Jessu, nos agarramos amiga, pero el agarrón fue el agarrón, de que nos íbamos a dar hasta los puños (…) Nos íbamos a dar porque ella no es seria amor. Ay amiga, ella cómo está de flaca”, dijo en su momento la bogotana.

Sin embargo, recientemente las dos mujeres se han pronunciado al respecto en sus redes sociales y han dejado en claro que la pelea es cosa del pasado y que lograron superar sus diferencias.

La también empresaria de productos para el cabello, publicó en sus historias de Instagram momentos que compartió con La Jessu, como su celebración de cumpleaños número 26 y una canción que las dos corearon a la par de manera muy informal.

En el video, en el que Epa aparece en ropa interior y La Jessu con una toalla, se escuchan las palabras: “Venimos del ghetto metiéndole un peso, usted últimamente no se sabe ni qué es eso, mami yo quiero que usted se ponga ready, porque en Expobelleza vamos a tirarle teddy”.