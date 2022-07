“Mi familia me juzgaba por ser lesbiana”: Epa Colombia dio un mensaje en el Día del Orgullo

Este domingo 3 de julio, las calles del país se llenaron de colores con la celebración del Día del Orgullo y las marchas que se realizaron en algunas ciudades como Bogotá y Medellín. Al evento se sumaron miles de personas, entre las que estuvieron varias celebridades y figuras públicas. Una de ellas fue Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, que acompañó a los colombianos y de aso aprovechó para llevar regalos.

La mujer, que suele ser muy activa en redes sociales, estuvo todo el día compartiendo historias en su cuenta de Instagram, desde antes de que iniciara la marcha, hasta horas después, haciendo un recuento de lo sucedido.

“Amor, ¿cómo me viste en la marcha? Yo siento que la di un montón. Yo siento que la felicidad no importa si está en un hombre, en una mujer, en un trans. Lo importante es que tú seas feliz, el único que puede juzgarte es Dios en tu vida. Yo me siento agradecida, amiga, porque me has apoyado un montón”, les dijo la influenciadora a sus seguidores.

Asimismo, Epa aprovechó para sincerarse y contar su experiencia personal con su familia que, según relató, la juzgaba a causa de sus preferencias sexuales.

“Mira amiga, nosotros somos en la casa como cuatro hermanos y a mí me juzgaban mucho por ser lesbiana, y yo le di la casa a mi mamá y a mi papá. Entonces, eso no depende de que aquí quien tenga pecados o no, lo importante es que tú te superes como persona”, fueron las palabras de la joven.

Epa causó sensación el domingo cuando llegó a la marcha con aguardiente y mucha actitud. Se tomó fotos con sus fanáticos y fue centro de atención. Sin embargo, así como recibió comentarios de afecto, la colombiana también fue criticada en redes, pues hubo quienes la acusaron de “invisibilizar la lucha”.