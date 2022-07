Karol pidió que le devolvieran su puesto en el Ministerio de Deporte cuando salga del Desafío

Karol del Desafío The Box Captura de pantalla.

Uno de los programas más vistos en el país, el Desafío The Box, está llegando a su recta final, y ya son pocos los deportistas que quedan en la competencia. De lo que no se habla mucho es de todo lo que deben sacrificar los atletas para asistir al programa, desde el tiempo junto a sus familias, hasta sus puestos de trabajo.

Este es el caso de Karol Andrea Yela Caicedo, más conocida dentro del Desafío como Karol, quien le contó al programa de La red que antes de llegar a la producción se vio obligada a dejar su puesto en el Ministerio del Deporte, lugar en el que duró trabajando por cinco años.

“Me gustó muchísimo trabajar ahí, pero cuando me salió esta oportunidad del ‘Desafío’ fue esto o lo otro porque no logré conseguir un permiso ni una licencia. Así que con los ojos cerrados tomé la decisión, renuncié del todo y me fui”, contó la nariñense de 29 años ante las cámaras.

Asimismo, la joven aprovechó la oportunidad para pedirle al Ministerio que le devolviera su puesto cuando salga del programa.

“Al Ministerio del Deporte y a mis compañeros quiero mandarles un mensaje de agradecimiento por la confianza que me dieron en esos cinco años. Si cuando vuelva me pueden volver a contratar o darme la oportunidad de volver, yo estaría muy feliz y con muchas ganas de volver y aportar desde mi experiencia acá en el Desafío”, expresó Yela.

Tras largas semanas de duras pruebas y eliminaciones, Karol sigue siendo parte del equipo Beta, donde junto a Valkyria y ‘Maleja’, están dentro de las últimas participantes del Desafío.