Esta es la razón por la que demandan a Ricky Martin por 3 millones de dólares

El diario The New York Post informó que el cantante puertorriqueño Ricky Martin acaba de ser golpeado con una demanda de 3 millones de dólares por parte de su ex gerente Rebecca Drucker.

La productora trabajó con Martin entre los años 2014 y 2018, pero después regresó con el artista entre el año 2020 hasta hace unas semanas. El medio tuvo acceso a los documentos legales entregados por Drucker en el Tribunal del Distrito Central de Los Ángeles este miércoles.

En el papeleo se lee que la ex manejadora exige el pago por comisiones no pagadas. La demandante también aseguró que ayudó a Martin a resolver una acusación que “potencialmente pondría fin a su carrera” sin entrar en detalles, pero agregó que ella le contrató a los mejores abogados para que saliera ileso de ese problema en el año 2020.

Lo relanzó a la fama

El reclamo de Drucker es porque el intérprete de “Living la vida loca” se negó a reconocer monetariamente los esfuerzos profesionales que ella hizo en dos momentos de su carrera para sacarlo a flote.

Según el Post “Ella trabajó con él en dos ocasiones separadas debido a que su ‘vida personal y profesional [estaba] en un caos absoluto’ y supuestamente ayudó al cantante puertorriqueño a navegar el mundo de “contratos de grabación, giras y acuerdos de patrocinio, y otros esfuerzos profesionales”.

Se lee que “Rebecca Drucker salvó la carrera de Ricky Martin”. En el legajo de unas 15 páginas se precisa que Martin “se negó total y maliciosamente a pagarle a Rebecca los millones de dólares en comisiones que le debe según su contrato de gestión”. Más adelante asegura: “Con Rebecca a su lado, Martin ganó millones de dólares y, por lo tanto, le debe comisiones sustanciales a Rebecca”, afirma la denuncia.

Para dar más detalles, Drucker dejó por escrito que el año pasado Martin se metió al bolsillo unos 19 millones de dólares como parte de las ganancias de la gira de conciertos que ella le consiguió al lado de Enrique Iglesias por América del norte, una producción de las más exitosas en términos económicos, según la tabla de puntuación de fin de año de Billboard de 2021.

Ambiente de trabajo “tóxico”

El equipo del cantante no se ha pronunciado al respecto, pero The Post acaba de dejar todo el asunto al conocimiento público, lo que provocará una respuesta con la posición del artista y sus abogados en las próximas horas o semanas.

La gerente demandante en todo momento alega que ha defendido “ferozmente a Martin” con gran interés en mantener arriba su nombre, de hecho, el también actor se prepara para protagonizar la serie de Apple TV+ ‘Mr. y la Sra. American Pie’” por gestión de Drucker.

Por si fuera poco, la mujer indicó que Martin posee “un ambiente de trabajo tóxico” y que llegó a discutir sobre “un incidente particularmente feo en Dubái que involucró a Martin y su representante José Vega” en el año 2018.

Drucker reveló que se vio “obligada a lidiar con una letanía de problemas personales de Martin, como problemas con la niñera que contrató para cuidar de su niños, la falta de pago de impuestos de Martin y su abuso de sustancias”.

También dijo que Martin le amenazó para que mantenga la boca cerrada y le insistió en firmar un acuerdo de confidencialidad antes de ser despedida a inicios de este año, pero ella se negó y ahora el pleito será público y encuentra en los tribunales.

