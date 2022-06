‘Loot’ y cómo convertir una crisis en una oportunidad

Apple TV+ estrenó hace pocos días ‘Loot’, una comedia que cuenta la historia de una mujer multimillonaria que, luego de enterarse de la infidelidad de su esposo, decide divorciarse y darle un vuelco a su vida.

Protagonizada por Maya Rudolph (Saturday Night Live, The Good Place) y Mj Rodriguez (Pose), Loot muestra la vida de una mujer millonaria que, gracias a nuevas amistades y un trabajo que no esperaba, empieza a entender que la plata –si bien es importante– no lo es todo.

La trama nos presenta a Molly Novak (Rudolph), una multimillonaria que tiene la vida soñada por muchos. Sin embargo, todo se vine al piso cuando descubre la infidelidad de su esposo con una mujer mucho menor. El matrimonio de 20 años llega a su fin y, ella, gran personaje de la alta sociedad, se convierte en el tema del momento para la prensa sensacionalista. Es en ese instante cuando aparece Sofía Salinas (Rodriguez), la directora de su fundación benéfica, quien le planta que este escándalo le hace mala publicidad al trabajo de su equipo y a la beneficencia que ha sostenido durante tanto tiempo. Así es como esta mujer, que lo tiene todo, aprende a convivir en un espacio de trabajo y a cultivar amistades mientras intenta ayudar al mundo.

¿Qué es lo más importante que les ha enseñado Loot?

MJ Rodriguez: Me ha enseñado que en tiempos difíciles no solo hay una experiencia humana, sino que también hay espacio para un tremendo crecimiento. Tienes a una mujer que acaba de divorciarse de su esposo, con todo lo que eso conlleva… muchas mujeres pasan por eso. En este contexto, ella persevera y elige ganar. Y creo que eso es muy importante de ver.

Siento que la gente necesita saber que, incluso en tiempos difíciles –y este es un mensaje especialmente para las mujeres jóvenes–, tienes poder. A veces el poder es cambiar la dinámica y hacer algo para mejor, para bien… a veces es ser claro y saber quién eres y estar seguro de ti mismo y hacer que las cosas sucedan, simplemente, porque sabes que es lo correcto.

Maya Rudolph: Creo que todos tenemos una historia… y creo que eso es lo interesante de crear personajes con los que podamos conectarnos.

Además, la historia de esta mujer no es lo que crees que va a ser. En principio, la idea de una persona multimillonaria es que simplemente se está divirtiendo y todo es muy frívolo, pero ella, por lo que sucedió, comienza un viaje de autorreflexión. Lo curioso es que eso no siempre es posible en la vida. No siempre tenemos la oportunidad de preguntarnos: ¿es esta la vida que quiero? Y la verdad es que son preguntas realmente difíciles y a veces, son estas situaciones las que nos obligan a enfrentarnos a la realidad.

Creo que coger una situación tan difícil, ser realmente honesto con uno mismo y encontrar una salida hacia la luz es algo muy poderoso y, con suerte, algo con lo que la gente podrá conectarse.

Hablemos la sororidad porque, en definitiva, es la relación entre ustedes lo que realmente hace que las cosas sucedan...

Maya Rudolph: Estoy de acuerdo contigo y eso es algo que siempre ha sido vital para mi propia vida: debo destacar la cantidad ilimitada de apoyo y respaldo que tengo con las mujeres en mi vida. Es algo fundamental para mí y me encanta representar esa idea en la pantalla. Porque es importante y refrescante ver relaciones femeninas saludables… estas relaciones realmente existen y cuanto más vivo esta vida, más caigo en cuenta de que son las relaciones que realmente me nutren.

Maya, es su primer gran trabajo protagónico después de grandes éxitos como actriz de reparto, ¿cómo se sientes con eso?

Maya Rudolph: Supongo que es la primera vez que me siento como un personaje central de la historia, no sé, no he tenido esto antes. También siento que, de esta manera, como parte de un elenco, este concepto de ser multimillonario y vivir la vida de una multimillonaria se siente casi mágico. Como que cualquier cosa puede pasar.

La cifra

4 Emmy ha ganado Maya Rudolph, quien se dio a conocer por sus sketches en Saturday Night Live