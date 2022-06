La corona de Kendrick Lamar que encendió las redes, con más de 9 mil diamantes incrustados

Brutal presentación de Kendrick Lamar robándose el festival de #Glastonbury2022. 🤯 Decenas de bailarines, una corona de espinas, clásicos de su discografía y temas más recientes.... 💎



Y el gran final: “They judge me, they judge Christ. Godspeed for women’s rights”. Mic drop 🎤 pic.twitter.com/OzXThGhkPD