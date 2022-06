Kevin Feige confirma que Marvel Studios si estará yendo a la Comic Con de este año

La San Diego Comic Con es un evento muy especial que emociona a los fans de todas las cosas “geek”. En el gran evento, que se realiza una vez al año, las grandes y más importantes empresas de producción del mundo del entretenimiento muestran avances, ofrecen entrevistas y nuevos detalles de todos sus proyectos a futuro y, este año, Marvel Studios estará regresando.

Recordemos que Marvel no había participado desde hace tres años, con muchísimas novedades, para luego permanecer fuera de este acontecimiento durante dos años. Esos dos años, 2020 y 2021, la Comic Con se realizó de manera virtual como consecuencia de la pandemia por el Covid-19.

Para 2022, la reunión volverá a ser presencial y según expresó el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, su franquicia regresará al popular Hall H de esta conferencia que emociona a los fans de Marvel, ya que siempre trae consigo detalles de las futuras producciones que planea ese gran universo.

La Comic Con se celebrará del 20 al 24 de julio

Heroic Hollywood informó que Feige confirmó la participación de Marvel en la San Diego Comic-Con que tendrá lugar del 20 al 24 de julio de 2022: “Estaremos en Comic-Con el mes que viene y nos entusiasma. Esto es por primera vez en tres años cuando hablamos de muchas películas en el pasado. Ahora creo que todo lo que mencionamos en aquella oportunidad ya se estrenó así que estaremos emocionados de hablar del futuro”, expresó el ejecutivo.

En 2019, Marvel anunció en San Diego los proyectos de la Fase 4 del UCM, además de Mahershala Ali integrandose al reboot de Blade que será parte de la Fase 5. Posteriormente, en el Disney D23 Expo, se anunciaron las series Moon Knight, Ms. Marvel y She-Hulk; las dos primeras ya las pudimos disfrutar en Disney+ y la tercera estará llegando este año.

Por ahora, aún quedan cuatro proyectos más de la Fase 4 en el futuro inmediato de los que aún no se ha podido ver mucho como Black Panther: Wakanda Forever, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardians of the Galaxy Vol. 3 y The Marvels.