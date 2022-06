¡Helados para todos! Zoológico combate ola de calor dándole helados a sus animales

Por estos meses del año, el verano se apodera de varios países del mundo. Tal es el caso de Italia, en donde un zoológico de la Ciudad Eterna, Roma, decidió combatir las fuertes temperaturas preparando ricos helados de variados sabores para que sus animales pudieran disfrutar y refrescarse por unos minutos.

El hecho ocurrió este martes en un zoológico ubicado cerca de la Villa Borghese, uno de los parques más reconocidos y bellos de la ciudad, en donde se alcanzaron a registrar 39 grados.

Frente a la situación, Yitzhak Yadid, el director del lugar ha demostrado preocupación por el bienestar de sus huéspedes animales, y explicó que, además de la medida que están implementando, la sombra y abundante agua son necesarias para que la salud de cada grupo no se vea afectada por la ola de calor que azota al país.

“El calor llegó antes, y estoy un poco preocupado por nuestros animales, no es fácil para ellos. Espero que no dure todo el verano porque estas temperaturas récord no son fáciles de soportar para nadie”, expresó de forma preocupada a la agencia AFP.

Todas las especies de animales pudieron degustar los helados que fueron preparados especialmente para ellos. Por una parte, los macacos japoneses, que se alcanzan a ver en la entrada del parque, se apresuraron para saborear helados hechos a base de cereales y frutas frescas, como ciruelas, bananos y melones. Asimismo, una pareja de leones marinos llamados Samantha y Boomer, pudieron probar trozos de hielo mezclados con diferentes tipos de pescados. Por su parte, el grupo de felinos disfrutó un grato momento al poder comer helados hechos a base de carne y sangre.

Vale la pena recalcar que, según las autoridades sanitarias de Italia, se espera que las altas temperaturas permanezcan en el país hasta los primeros días de julio. Por esta misma razón y las sequías que se están provocando como consecuencia, se está planteando la idea de decretar estado de emergencia, además de cortes de agua por horarios en ciertas localidades.