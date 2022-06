Actriz que da voz a Lady Whistledown en ‘Bridgerton’ aún no conoce a los actores

Los fans de ‘Bridgerton’ están a la expectativa sobre lo que se viene para la tercera temporada, por eso, no es de extrañar que ante cada adelanto de imágenes las redes sociales se colmen de múltiples reacciones.

Y una de ellas ha sorprendido gratamente a la fiel audiencia, pues viene dada de las declaraciones de una de las actrices más emblemáticas como lo es Julie Andrews quien es la voz oficial en off de Lady Whistledown. Ella comentó recientemente a los medios que pese a que lleva dos exitosas entregas formando parte de esta historia, aún no ha mantenido un contacto personal con el elenco, incluso, ni con Nicola Coughlan quien da vida a Penelope y a esta temida y misteriosa escritora que todo lo sabe.

Esto no solo dejó atónito a más de uno, sino que levantó la incertidumbre sobre el por qué la tan recordada actriz que interpretó a Mary Poppins, no ha tenido un encuentro con los actores de esta producción que ha tenido tanto éxito en Netflix y que tras cada estreno de temporada cautiva aún más con las subtramas repletas de romances.

Julie Andrews aún no conoce a los actores de ‘Bridgerton’

En ‘Bridgerton’ Andrews despertó el interés de la audiencia por saber quién era la voz que estaba detrás de ese personaje tan simbólico y que de una u otra forma se ha convertido en uno de los más emblemáticos, porque es el que narra gran parte de los acontecimientos que van sucediendo en la Regencia de Londres. Por eso, una vez que se conoció de quién se trataba esa melodiosa voz, solo quedó la inquietud por descubrir el por qué no ha tenido contacto con su elenco.

A través de The Today Show, la destacada estrella de Hollywood confesó que: “ Shonda Rhimes y toda la pandilla... Son geniales. Es una alegría y estoy encantada de que me hayan elegido. Pero nunca he conocido al grupo en persona. Hago mis grabaciones muy, muy lejos de ellos”. Con esto no solo sorprendió a sus seguidores sino que generó la interrogante sobre por qué existe tal distanciamiento.

Es por eso que luego de soltar esa contundente declaración reiteró que ella tiene su residencia en Long Island, Nueva York, mientras que la serie se graba en Reino Unido y ante sus ocupaciones no se le hace fácil movilizarse de un lado a otro, sobre todo porque su participación no amerita precisamente estar en el set como el resto del elenco.