Epa Colombia vuelve a provocar a su exnovia: “Unas tienen mala mano”

Epa Colombia se ha convertido en una de las influencers más polémicas del país, protagonizando varios escándalos con otras celebridades nacionales. Y si bien actualmente ha destacado por el conflicto con sus keratinas, también ha estado siendo cuestionada por los comentarios que ha hecho a propósito de su ruptura con su exnovia Diana Celis.

La influencer anunció la separación a principios de 2022, a pesar de llevar una relación que parecía muy estable. Sin embargo, luego de su ruptura ambas figuras se han encargado de dejarle saber a sus seguidores que no todo es como se ve en las pantallas y que realmente no pasaron muy buenos momentos juntas.

A través de sus historias de Instagram, Epa Colombia compartió algunas imágenes y videos en los cuales era protagonista, dejando ver su cuerpo y presumiendo su figura. Y a propósito de esto, la empresaria aprovechó para revelar cuál era el secreto de su imagen, dejando ver que si bien algunas mujeres tienen “mala mano”, otras la ayudan a verse bien.

“Unas porque tienen mala mano y otras porque tienen una buena mano. Que estoy súper bella, mor. Que me dan buena mano, querida. Mira el cuerpo, amiga, me han dado buena mano. Amanecí tan bella, tan radiante, tan linda, como tan querida. Y no es el cirujano, mor”, dijo la creadora de contenido

Otros comentarios de la anterior relación de Epa Colombia

Esta no es la primera vez que Epa Colombia hace referencia a la mala relación que tuvo con Diana Celis. De hecho, ambas figuras suelen lanzar varias indirectas que sus seguidores no tardan en captar y ayudan a avivar más el fuego y las discusiones en las redes sociales. Sin embargo, hace algunos días la influencer decidió ser más directa sobre su ruptura.

A través de sus historias de Instagram, la joven ahondó un poco más sobre las razones por las que decidió terminar su relación con la futbolista, comentando que se sentía “mal y triste porque yo siempre me echaba la culpa donde nunca había una culpa”. También dejó ver que “era una relación donde se aparentaba lo que no había”.