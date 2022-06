Datos que quizás desconocías de Juancho Hernangómez, protagonista de ‘Garra’

Desde que se conoció que una destacada estrella del baloncesto como lo es Juancho Hernangómez formaría parte de ‘Garra’, la película que Adam Sandler produjo para Netflix, más de uno sintió curiosidad.

Y es que lo que nadie imaginó es que este jugador de la NBA brillaría una vez más en la cancha y ahora delante de las cámaras tras probar suerte con la actuación, faceta que inicialmente no había querido emprender, pues consideraba que más allá de no ser lo suyo, no tendría una razón para formar parte de ella, pues más que nunca estaba enfocado en sus proyectos deportivos. Pero, tras la llegada de la pandemia por Covid-19 que paralizó el mundo, este destacado joven no dudó en arriesgarse y ahora que saboreó esta oportunidad que le brindó la plataforma streaming a través de este famoso actor, no duda ahora en repetir la hazaña.

Porque a pesar de que le tocó aprenderse varios diálogos, este joven además se lució haciendo lo que sabe hacer: jugar y mostrar sus habilidades con el balón, pero a su vez dejando mensajes o lecciones contundentes con su participación en esta historia.

Curiosidades que desconocías de Juancho Hernangómez, protagonista de ‘Garra’

En ‘Garra’ Juancho Hernangómez interpreta a un chico que posee un pasado oscuro que le impide el surgir a través de una de sus pasiones como lo es el baloncesto, pero, pese a las adversidades se tropieza a su paso un exentrenador que está dispuesto a hacerlo brillar de nuevo y demostrar que se puede dejar a un lado lo malo para escribir una nueva historia de vida.

Así que si eres uno de los que se ha “enganchado” con esta trama, no dejes de conocer más datos que quizás desconocías de Juancho Hernangómez quien protagoniza esta película al lado de Sandler:

Su estatura es de más de dos metros: Este destacado jugador español mide dos metros con seis centímetros y pesa 97 kilogramos. Estas características físicas le han ayudado mucho en su posición de ala-pívot con la que sorprende con sus habilidades y a través de las que logra las más impactantes jugadas.

Nació en una familia de deportistas: Desde su madre hasta su hermana forman parte del gremio deportivo. Además son destacadas figuras en esta área, ya que es hijo de Margarita Geuer, campeona de Europa en el Eurobasket de 1993. Su padre es Guillermo Hernangómez, quien formó parte de las ligas inferiores, y su hermana Andrea jugó baloncesto en la Universidad de Fairfield.

Es campeón de baloncesto: Juancho ganó la Copa Mundial de Baloncesto en 2019 con su selección nacional durante las competencias que se realizaron en China.