Creadores de Stranger Things estarían preparando spin-off de la serie

Matt y Ross Duffer son los genios detrás del fenómeno global llamado ‘Stranger Things’. La serie de Netflix estrenó su cuarta temporada hace un mes y aún los fans se encuentra a la espera de la ansiada segunda parte de la misma.

Ahora, los hermanos Duffer aseguran que habrá historias del estilo de Stranger Things para rato, pues ya se encuentran en el proceso de desarrollar un spin-off de su gran éxito en la plataforma de streaming.

Según lo que se sabe, el concepto para este spin-off habría sido idea de Finn Wolfhard, el joven actor que da vida a Mike en la serie, que un día fue a hablar con ellos sobre algo que se le había ocurrido. Sin embargo, de manera oficial aún no se sabe mucho, pues todavía se encuentran trabajando el concepto.

Pero ya los creadores de la serie que desarrolla en la ciudad de Hawkins tienen claro que primero quieren que la temporada final esté ya casi lista para ponerse a trabajar en el spin-off:

“Hay una versión de ello desarrollándose en paralelo [a la temporada 5], pero nunca rodarán en paralelo. Creo que vamos a empezar a ahondar en ello tan pronto como estemos terminando y finalizando esos efectos visuales, Matt y yo comenzaremos a ir a ello.”

Será algo diferente a lo que todos esperan

Por su parte, Matt explica: “La razón por la que no hemos hecho nada es solo porque no quieres hacerlo por las razones equivocadas, y era en plan “¿Esto es algo que querría hacer independientemente de estar relacionado con Stranger Things o no?” Y, absolutamente. Incluso si le quitásemos el título ‘Stranger Things’, estoy muy pero que muy emocionado sobre ello. Pero esto no... Va a ser diferente a lo que todo el mundo está esperando, incluso Netflix.”

Stranger Things regresará con el vol. 2 de su cuarta temporada este próximo viernes 1 de julio, con dos episodios fnales antes de la última temporada, que será la quinta.