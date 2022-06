Yina Calderón asegura que Yeferson Cossio hace “quebrar” a las empresas con su publicidad

Yina Calderón es una de las influencers más conocidas del país, no solo por el contenido que publica sino también por los diversos conflictos que protagoniza junto a otras figuras destacadas del país. Y en esta oportunidad no fue la excepción ya que tomó como víctima a Yeferson Cossio, comentándole a sus seguidores que la publicidad que él hace ayuda a “quebrar” a las empresas en vez de beneficiarlas.

La creadora de contenido ha tenido un largo historial de conflictos con diferentes celebridades colombianas, pero en esta ocasión su objetivo fue el joven influencer quien quedó en la mira de la empresaria debido a que hizo para Epa Colombia, una de las figuras con quien ha tenido riñas en diversas situaciones.

Puede leer: Yina Calderón ha cambiado de look, ¿le luce?

A través de varias historias en su cuenta de Instagram, Yina Calderón aprovechó para hacer comentarios de diversas celebridades del país, incluido Yeferson Cossio. En varios videos aseguró que el joven influencer hizo un mal trabajo al intentar darle publicidad a las keratinas de Epa Colombia, las cuales han causado mucha polémica en los últimos días por los testimonios negativos de presuntas clientas.

“No me parece que Yeferson Cossio, que cobra tan caro por una publicidad porque la mayoría de los productos que promociona no es porque sean buenos o porque a él le gusten sino porque le pagan mucho dinero, le haga una publicidad tan mala”, dijo la Dj quien dejó ver que el negocio de Epa Colombia no se encontraba en su mejor momento.

“La publicidad de la venganza. Si ustedes quieren que su empresa quiebre, páguenle publicidad a Yeferson Cossio”, concluyó.

Lea también: Yina Calderón dice que la está rompiendo en TikTok con remix de Mafe Walker

En estas historias, Yina Calderón hace referencia a la corta publicidad que Cossio le hizo a Epa Colombia en su cuenta de Instagram, mostrando varios de los productos que la empresaria ofrece.

Esto a su vez sacó a relucir varios rumores respecto a que el negocio de Epa Colombia estaba en la quiebra y que necesitaba ayuda de otros influencers para poder hacerlo funcionar nuevamente. Sin embargo, ella dejó claro que sus cuentas bancarias no estaban en números rojos.