“No le llega ni a los pies a Shakira”, las reacciones en redes a la misteriosa rubia que estaba con Piqué en fiesta

Tras serle infiel a Shakira y separarse, Gerard Piqué fue captado en una fiesta con una misteriosa rubia.

El jugador asistió a un evento organizado por el CEO de Spotify, en Estocolmo, Suecia, donde también fue a una fiesta.

En la fiesta fue captado al lado de una misteriosa mujer rubia. “Piqué iba con un suéter negro, como todo el mundo y estaba sentado en una grada, junto a una mujer rubia”, dijo la influencer sueca Katrin Zytomiersk.

Ante la imagen que circula en redes de la rubia, muchos fans de Shakira han salido a defenderla y reaccionaron.

Fans defienden a Shakira y la comparan con la misteriosa rubia que se fue de fiesta con Piqué

Los fans de la cantante compararon a la rubia con la colombiana y se mostraron muy molestos con Piqué.

“Es que no hay punto de comparación”, “no le llega ni a los pies a Shakira”, “en qué estaba pensando Piqué al dejar a Shakira por esta mujer”, “es que como Shaki no hay dos, esta mujer no se le compara”, y “Shakira es mil veces más hermosa, grave error cometiste Piqué”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Los fans le han mostrado todo el apoyo a Shakira en estos momentos tan difíciles que vive, donde no solo pasa por una difícil separación, sino por la recuperación de su padre, quien sufrió una caída hace unas semanas.

Sin embargo, la famosa se ha enfocado en seguir adelante como la mujer fuerte y poderosa que es, y sigue cosechando éxitos en su carrera.

La colombiana está triunfando en el programa Dancing With Myself al lado de Nick Jonas, y también acaba de estrenar el tema Don’t you worry, con Black Eyed Peas y David Guetta.