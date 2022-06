Lina Tejeiro y su picante confesión sobre James Rodríguez

Durante los últimos días, Lina Tejeiro ha estado en boca de muchas personas debido a los diversos detalles que reveló sobre su relación con el cantante Andy Rivera. Pero tal parece que la actriz está abierta a un nuevo panorama romántico debido a que en una reciente entrevista confesó que siente mucho más que fanatismo por el talento del futbolista James Rodríguez.

A través de una entrevista segmentada en cuatro partes, la influencer estuvo abriendo su corazón y su mente a muchos temas, entre ellos su romance con Rivera. Pero también decidió ahondar un poco más sobre su relación con el deportista, dejando ver lo mucho que admira su talento en la cancha y otros aspectos más personales.

En el video publicado en su canal de YouTube, Lina Tejeiro dejó ver que su relación con James Rodríguez se remonta a varios años atrás, sorprendiendo a varios de sus seguidores quienes hasta el momento desconocían la estrecha amistad entre ambas figuras colombianas.

“Somos muy amigos hace muchos años. La gente no lo sabe, somos muy amigos desde hace muchos años, desde que estaba en el Porto o desde antes. Nos la llevamos muy bien, lo admiro demasiado, me parece un berraco, echado pa’ lante, excelente papá, muy guapo, por cierto”, comentó la actriz en el video.

Seguidamente, la creadora de contenido confesó que si bien actualmente tiene una bonita amistad con James Rodríguez, no le molestaría que su relación pudiera llegar a un siguiente nivel.

“El chino hace buenos goles, que venga y me meta alguno”, dijo Lina Tejeiro entre risas. “Es muy guapo, es muy pilo, es muy inteligente. Valoro mucho lo que hemos construido como amistad porque realmente solo somos amigos. Y si nace algo más, no me enojo”.