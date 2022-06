“La transición entre el calor demoníaco y la lluvia con granizo es casi imperceptible”: Clima en Bogotá

Para nadie es un secreto que el clima de Bogotá es bastante cambiante, lo que para muchos puede tornarse complicado. No es raro que las personas se manifiesten en redes sociales, por eso, recopilamos algunas imágenes y mensajes que le pueden ayudar a saber si es buen tiempo para salir o por lo menos como debe vestir.

El sábado en Bogotá se vive mayormente nublado “Este clima de Bogotá me está implicando muchos gastos. Ya no quiero seguir movilizandome en el transporte público, es ineficiente y costoso. Me tenés harta Bogotá, harta” “Bogotá siempre decepciona con ese clima” “Bogotá y su clima todo este año ha estado 0 soltería friendly”

Pero algunos piensan que hay cierta hermosura en ella “el clima de bogotá me tiene más bonita de lo normal” “Me encanta , el clima de Bogota se presta para tener flores todo el tiempo”.

Aparte de eso, hoy hubo granizo en ciertas partes de Bogotá “Me encanta vivir en Bogotá. La transición entre el calor demoníaco y la lluvia con granizo es casi imperceptible” “Ah que ahora cae granizo, tan linda mi Bogotá”

📍Bogotá



Con este clima, en cualquier momento aparece un demogorgon. @NetflixLAT pic.twitter.com/9k4wyz9Vno — María Angélica (@_amariag) June 18, 2022