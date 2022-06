“Ya no me importan las críticas”: Anahí habla sobre su cirugía de nariz

La exintegrante de RBD, Anahí, habló abiertamente sobre la cirugía estética de su nariz y aseguró que está muy contenta con los resultados, por lo que aprovechó para agradecerle a su cirujano, el doctor Raúl López Infante.

La cantante y actriz mexicana, que por estos días volvió a ser foco de atención por su aparición con Karol G en los escenarios cantando el tema de ‘Sálvame’, publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que aparecía posando con el profesional.

“Hace unos días visité a mi doctor, a quien quiero muchísimo y le estoy eternamente agradecida. Sé que no se habla de esto y es siempre un misterio cuando alguien se hace algo, pero en esta vida a mi ya no me asustan las críticas. ¡Amo mi nariz!”, fue la descripción que escribió.

Lejos de referirse al tema como un tabú, la actriz enfatizó en su agradecimiento hacia el cirujano. “Por el contrario creo profundamente en la fuerza energética que tiene reconocer y agradecer a quien en la vida hace algo por ti… Así que, si quieren saber… Este señorón es el master”.

En redes, los usuarios reaccionaron positivamente ante las palabras de la famosa. “Yo siempre encontré muy linda la nariz de Anahí con su rayita y todo, obvio que hoy la sigue teniendo linda. ¡Lo importante es sentirse bien con uno mismo y si quieres y puedes darte una ayudita, hazlo!” escribió uno de ellos.

Las historias de Instagram fueron recuperadas por el programa La mesa caliente:

Anahí Puente, que ahora cumple el papel de primera dama tras contraer nupcias con Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, México, regresó a los escenarios después de 11 años de ausencia. En su presentación se le veía nerviosa, pero muy contenta, y posteriormente realizó un live en twitter en el que agradeció a sus seguidores por todo el apoyo que estaba recibiendo.