The Boys: Utilizaron CGI para reducirle el bulto a un actor

The Boys regresó con todo con su tercera temporada y cada viernes atrapa más y más a la audiencia. Ahora, se reveló un curioso detalle gracias a los productores de la serie que contaron que tuvieron que utilizar la magia del CGI para reducir el tamaño del pene de uno de los personajes principales debido a que llamaba mucho la atención.

Aunque The Boys siempre se ha caracterizado por mostrar a un tipo de superhéroe que no solemos ver en grandes franquicias de cine como el Universo Cinematográfico de Marvel o el Universo Extendido de DC, resaltando una violencia explicita al igual que desnudo y temáticas bastante elevadas, la serie también se sostiene por un buen guion y grandes interpretaciones.

Ahora, Chace Crawford, actor que interpreta a The Deep, reveló para Daily Mail un secreto bien guardado de la serie. En 2019, The Boys incluyó una calendario oficial con The Seven, el famoso equipo de superhéroes de la serie. En dicho calendario, The Deep aparece en una de las fotografías, posando junto a dos delfines y su actor anuncia que a los productores de la serie no les gustó ver su prominente miembro de forma tan explícita (Crawford utiliza un prostético para incrementar su tamaño) y en la edición de video decidieron reducirlo.

“No recibimos muchas notas de Amazon, pero la primera que recibimos fue que no puede suceder, tenemos que sacar eso’, dijo. Y tuvimos que editarlo,” comentó Eric Kripke, showrunner de la serie.

Amazon Prime Video está consciente de que The Boys es su mina de oro y por eso ya decidió renovarla por una cuarta temporada. En esta tercera, las críticas son todas positivas y el sexto episodio se está anunciando como algo completamente increíble, incluso ilegal en algunos países, fiel a la naturaleza de toque elevado de la serie.

De acuerdo con el calendario oficial, el siguiente episodio de The Boys, que será el quinto de los ocho que conforman esta temporada, se estrena en la plataforma de Amazon Prime Video el 17 de junio.