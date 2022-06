Maluma enciende el Palacio de los Deportes y se llama a sí mismo mexicano

El colombiano Maluma está de regreso en México con motivo de su gira musical “Papi Juancho”. En esta ocasión el cantante se presentó en el Palacio de los Deportes y enamoró por completo a sus fanáticos mexicanos. “Gracias México, yo soy colombiano pero me siento mexicano”, dijo el cantante en su presentación. Asimismo fue en México el país en el cual el intérprete de “Sobrio” lanzó su nuevo disco llamado “The Love & Sex Tape”.

Maluma. Maluma. / Foto: Paloma Takahashi.

“Hawái” fue la canción con la que Maluma abrió y cerró el primer concierto que dio en la Ciudad de México en el Palacio de los Deportes. Cabe mencionar que durante en concierto el colombiano demostró que México es uno de sus países más queridos, pues cuando cantó “Amor de mi Vida” se quitó los zapatos y estuvo descalzo. “Ando descalzo porque me siento como en la sala de mi casa, gracias México”, compartió el artista en el concierto.

“Maluma Baby” agradece a sus fans mexicanos por todo el apoyo

Asimismo, Maluma logró dos fechas totalmente sold out en el Palacio de los Deportes. Con un nuevo look con cabello rosa corto el artista enamoró a sus fans que no dejaron de gritar durante todo el concierto. “Sobrio”, “Borró Cassette”, “Felices los cuatro”, “Cuatro babys” y “Vente pa’ ca” fueron algunos de los éxitos que el colombiano interpretó.

En Ciudad de México Maluma volvió a rendirle homenaje a Vicente Fernández al cantar “El Rey”, pues en su concierto que dio en Guadalajara cantó esta canción por primera vez. Asimismo, el artista tomó mezcal y brindó con los asistentes que se quedaron muy satisfechos con la presentación de Maluma. Finalmente, en varias ocasiones al colombiano se le salieron las lágrimas por el recibimiento del público mexicano.

