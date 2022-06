La millonada que le paga Snoop Dogg a quien le arma sus cigarrillos de marihuana

El rapero Snoop Dogg se ha vuelto de los más conocidos en Estados Unidos y el mundo gracias a sus éxitos musicales como Drop It Like It’s Hot, Young Wild & Free y Whats My Name. Ha colaborado con diferentes artistas de talla internacional y cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales.

También le puede interesar: ¿Qué pasó con JuanDa? fans del influenciador están preocupados por su desaparición

En los últimos días, Snoop ha estado en el foco de atención gracias a que reveló que le pagaba a una persona exclusivamente por armarle cigarrillos de marihuana, de la cual es constante consumidor. A parte de que le da un salario a esta persona por esta exclusiva función, se conoció la exorbitante suma de dinero que le propina por su trabajo.

Para él esta función exclusiva ameritaba incluso que tuviera un nombre exclusivo y un salario millonario, pues es la persona encargada de que sus ‘porros’, como coloquialmente le llamarían, sean de calidad y queden bien armados.

Como el propio Snoop Dogg ha mencionado, esta persona recibe el cargo de P.B.R, lo que quiere decir “Professional blunt roller”, que al español se traduce “enrollador profesional de porros de marihuana”.

Por medio sus redes la plataforma oficial UberFacts comentó que el rapero paga un salario entre los 40 y 50 mil dólares al año, lo que equivale a unos 200 millones de pesos al año. el artista ha estado por varios años al lado del rapero y realiza muy bien su tarea, según ha comentado el artista.

También le puede interesar: La inocente infracción que cometió La Segura en París

De igual forma, a parte de armarle los ‘porros’ de marihuana a Snoop, el hombre tiene derecho a viajar con él a todas las giras alrededor del mundo, claramente, pues no le puede falta su cigarrillo con hierba cada vez que lo quiere.

Adicionalmente, el empleado consigue todo lo que el artista consigue gratis, ropa, tennis y todo ese tipo de cosas que le regalan al cantante. Lo más sorprendente es que para UberFacts el artista verificó que sí le paga el salario al trabajador que le arma los cigarrillos y que incluso, por cuenta de la inflación, tuvo que subirle a este valor.