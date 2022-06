El coche del bebé de Greeicy Rendón cuesta lo mismo que 66 bolsas de pañales

Greeicy Rendon y Mike Bahía se han convertido en una de las parejas más queridas de la farándula nacional. Los cantantes llevan casi diez años de relación y fruto de este amor nació su hijo Kai quien llegó al mundo el pasado 21 de abril.

Semanas después de la llegada del pequeño, la pareja comenzó a compartir algunos momentos especiales con su hijo. Publicaciones que eran más que esperadas por sus seguidores y ahora han quedado enamorados con cada uno de los post de los cantantes.

En medio de una de las publicaciones compartidas por la caleña se le vio paseando a su bebé en un cómodo coche color negro, en forma de moisés, elegante y sin muchos detalles. Acciones que no sorprendieron a sus seguidores pues, la intérprete ha demostrado ser una mujer descomplicada y con una personalidad sencilla.

Si bien, en el mercado existe una amplia variedad no solo de marcas y estilos de coches para bebés, lo primordial resulta siendo la comodidad de los pequeños. En plataformas como ‘Amazon’ un coche similar o igual al utilizado por la pareja puede tener un costo aproximado de 500 dólares, es decir, unos 2 millones de pesos colombianos.

Es claro, que los cantantes desean adquirir los mejores artículos para su hijo Kai sin importar el valor que tengan, son gastos que no representan mayor significación para la pareja que cuenta con un amplio reconocimiento dentro de la industria musical.

Pero todo no ha sido color de rosa, en días pasados la cantante quien acumula 20,9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, apareció cargando a su bebé sobre su pecho, la polémica se generó por la forma en la que le habló a su pequeño. Según algunos, fue muy “brusca” y “agresiva”, afirmando que no es la forma correcta en la que se le debe hablar a un bebé. En medio de la ola de comentarios Greeicy salió a defenderse agregando que no entendían su humor y que ella amaba con todo su corazón a su hijo.

Lo cierto es que Mike Bahía y Greeicy Rendón andan felices con su pequeño a pesar de las críticas que se han generado. Y siguen demostrando ser una de las parejas más estables de la farándula nacional.