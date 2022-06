Las veces que Piqué demostró que no era el hombre perfecto para Shakira

La cantante ha quedado decepcionada de las acciones de su ex pareja. Foto: Twitter

Hasta hace unos meses atrás se creía que la relación de Shakira con Gerard Piqué iba viento en popa, por los distintos mensajes de apoyo y orgullo que le llegó a dedicar la colombiana al jugador.

Lo que nadie se esperaba era que quedarían envueltos en un escándalo al conocerse la presunta infidelidad de Piqué, sus andanzas nocturnas y las condiciones en la que llevaban su romance desde hace tres años, al pasar a ser una “pareja abierta”.

Sin embargo, el último tema de la famosa ‘Te felicitó’ junto a Raw Alejandro ofreció un bosquejo de lo que sucedía en su vida amorosa, pues habla de un hombre mentiroso e infiel.

Aunque el español mantenía bajo perfil su relación con la madre de sus hijos, al no exponerla en redes sociales, en más de una oportunidad dio indicios de que no era el hombre indicado.

“Yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, y ahora resulta que lo sientes”, se escucha en la canción.

Gerard Piqué y sus desplantes a Shakira

Ante las críticas entorno a la pareja se han recordado algunos desplantes del futbolista del Barcelona FC.

Uno de ellos ha sido una entrevista para el periodista Jordi Wild para su podcast, donde lanzó un comentario sobre su intimidad con la cantante.

“El día que sube el Espanyol a Primera, yo me alegro. Me gusta ir a jugar ahí. Entrar al terreno de juego y que te silben. Estar calentando y ver esas caras, desfigurados. Que les mires, les ríes y aún se joden más. No hay nada comparable en el mundo. Es un placer incomparable, es que te diría que ni el sexo”, apuntó.

Ante sus palabras el entrevistador quedó impactado con sus palabras y contestó: “O sea, prefieres una hora con los pericos que follar, ¿no? Shakira debe estar contentísima, dando palmas y gracias”.

Ante el momento incomodo el defensor agregó: “Bueno, no lo creo. Es un placer, es una adrenalina...”.

Mensajes a otras mujeres

Tras conocerse la separación de la pareja la modelo brasileña, Susy Cortez, confesó que Gerard le escribía mensajes comprometidos mientras estaba junto a Shakira.

“Él era el que me enviaba mensajes muy directos. Cuando regresé a Brasil, me enviaba mensajes por Instagram todos los días preguntándome cuándo regresaría a Europa y cuánto medía mi trasero, y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”, contó la joven de 32 años.

Incluso confesó que se atrevió a enviarle fotos que ella no llegó a abrir.

“Me envió fotos que no abrí, pero pude ver que eran desnudo. Fue muy irrespetuoso conmigo”, señaló.

Salidas nocturnas

Piqué estaría viviendo una vida de soltero desde antes de ponerle fin a su unión con Shakira. Según informan los medios españoles el también empresario disfrutaba de las noches nocturnas de Barcelona en discotecas y bares, de donde salía con algunas mujeres.

La policía local lo habría encubierto en más de una oportunidad, al impedir que los paparazzis lo siguieran en sus salidas.