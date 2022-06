“La relación más rara”: público reacciona a la nueva novia de Nodal y la comparan con Belinda

Christian Nodal parece no tener descanso de la polémica, pues recientemente fue captado a lado de la cantante Cazzu, desatando rumores de un posible romance y miles de reacciones por parte del público ante esta pareja improbable.

Nodal y Cazzu: las reacciones ante su supuesta relación

Tras haber cambiado radicalmente de look y haber protagonizado un pleito con J Balvin, el cantante fue captado a lado de una famosa argentina. Esto sorprendió a sus seguidores quienes reaccionaron por medio de redes sociales con comentarios y memes.

Ambos fueron captados en fotografías en las cuales se les ve caminando de la mano por las calles de La Antigua en Guatemala y comiendo helado. Los famosos no parecían esconderse, e incluso se tomaron fotos con algunos fans.

Yo vi a Cazzu y a Nodal de la forma más random y antes de que publicaran que andaban en antigua jajaja 😜 pic.twitter.com/entFdWUkYg — Ana Trabanino 🦖 (@artp_) June 8, 2022

Cazzu, usaba un pantalón negro y una playera blanca anudada, mientras que cristiano uso un atuendo total black.

Los dos se veía muy felices y parecía que disfrutaron de su tiempo juntos.

Aunque ellos se la pasaron muy bien, los seguidores del cantante mexicano se mostraron sorprendidos por su nueva pareja, especialmente porque ambos tienen estilos musicales muy diferentes.

Dijeron que se trataba de la relación más rara que habían visto.

La relación más rara o que jamás me imaginé en mi vida la Cazzu y Nodal . pic.twitter.com/sPyfVD7nHR — 𝑮𝒊𝒎𝒆𝒏𝒂 𝒄𝒐𝒏 𝑮 🌻 (@QGimmee) June 8, 2022

Algunos señalaron la diferencia de estilo entre su supuesta nueva novia y su ex Belinda. Lo cual desató una serie de comparaciones entre ambas cantantes.

Belinda desde España viendo a Nodal y Cazzu de la mano pic.twitter.com/kkWgwDfRnS — Roxy Reynozo (@roxyrrh) June 8, 2022

Por otro lado algunos opinaron que el nuevo estilo de Nodal se debía a que quería imitar a su nueva conquista. Incluso compartieron imágenes de su relación con Belinda, señalando lo mucho que había cambiado estando con ella y con Cazzu.

CAZZU Y NODAL NOVIOS!??!! Ah con razón pegó tremendo estilo trapero, después dicen que el cambio de look fue por culpa de la ex novia ajskskdk — eu (@skillstini) June 8, 2022

Algunas teorías señalan que Nodal podría ser uno de los famosos que cambia su apariencia dependiendo de la persona con la que se encuentran en una relación amorosa.

Lo que podemos decir de Nodal y Cazzu, es que por lo menos jaja ambos parecen escritorio de escuela pública (no hate) jaja pic.twitter.com/kz5jjO5JGl — (∂ + m) ψ = 0 (@avictoria_pm) June 8, 2022

Al mismo tiempo, los seguidores del cantante se sorprendieron por verlo con otra persona a tan sólo pocos meses de haber terminado su relación con Belinda. Sobre todo porque ésta había sido muy mediática, y al haber terminado el parecía muy afectado.

Así quedé luego de enterarme que Nodal y Cazzu andaban en la antigua, agarrados de la mano. pic.twitter.com/S5H3idhVG2 — W𝔼𝐍 (@wenlexx__) June 8, 2022

Otros usuarios se centraron en el look de los famosos señalando las similitudes entre Nodal y objetos morados, por su cabello.

Hace poco, el cantante habló sobre su salud mental y cómo esta se ha visto afectada por los escándalos.

“La situación actual con las redes es fatal, pueden inventar cualquier mierda y la gente no investiga simplemente lo asume. ¿Entienden que con la fama que ya tengo es suficiente lucha constante?”

Yo viendo a Cazzu y Christian Nodal Juntos ¿? pic.twitter.com/7XIXkHZ3pS — Ere Af (@Raphaelito26) June 8, 2022

También dijo que las burlas hacia su aspecto lo lastiman, por eso respondió de manera agresiva cuando J Balvin opinó sobre su cambio de look.

“Quizás si me hubieran preguntado si yo estaba bien con que el me subiera en su cuenta de 50M (millones) lo del ‘encuentren las diferencias’ hubiera sido diferente, pero al contrario me dolieron las burlas y la gran exposición. Respondí y siguió subiendo de nivel con burlarse”

Nodal y Cazzu tomados de la mano.



Belinda: pic.twitter.com/2O31RIAkBt — Wero Turlay™  (@Wero_Turlay) June 8, 2022

Finalmente declaró que desea ser conocido por sus canciones y no por sus escándalos.