Aseguran que Carmen Villalobos no se quería casar con Sebastián

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo conforman a una de las parejas más sólidas del entretenimiento colombiano. Sin embargo, recientemente han surgido rumores de separación y el público recordó la ocasión en que la actriz rechazó a Sebastián.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo: así fue su compromiso

Carmen y Sebastián se conocieron cuando ambos tenían 20 años. Sin embargo no comenzó su romance desde ese momento, pues ambos estaban en otras relaciones y solo surgió una amistad.

Años después se reencontraron y comenzaron una relación amorosa, la cual fue sólida desde el inicio y no contaban con escándalos.

Sin embargo más tarde se reveló que no todo fue tan fácil para la pareja, pues en una entrevista con Bravíssimo, hablaron sobre cómo se comprometieron.

Te recomendamos: Carmen Villalobos se sincera sobre el momento que está viviendo con Sebastián Caicedo

En esa ocasión se reveló que Carmen Villalobos no tenía planes de casarse, lo que dio pie a suposiciones de que el actor la habría obligado.

Te recomendamos: Así luce la ex novia de Sebastián Caicedo, su gran amor antes de casarse con Carmen Villalobos

De acuerdo con Sebastián, él le compró un anillo de regalo antes de que ella se fuera a Estados Unidos por cuestiones laborales.

Te recomendamos: Carmen Villalobos y su vestido de malla tipo tubo ideal para el verano

Él la invitó a cenar y cuando iba a darle el regalo, Carmen se sorprendió y de inmediato le dijo que no quería casarse, a lo que él respondió que no era un anillo de compromiso.

“Compro un anillo, pero no de compromiso, y la invito a cenar. Y le voy a sacar el anillo y ni siquiera me deja abrirlo cuando me dice: ‘¡No!’. Y yo: ‘No, espérate, no es de matrimonio’”

Años después platicó con amigos sobre sus deseos de casarse y se motivó para pedirle matrimonio a Carmen.

Lo hizo en un programa de televisión para evitar ser rechazado por la actriz. Ella aceptó y en la entrevista, comentó que sabía que todo quedaría grabado.

“Yo nada más pensaba: ‘Esto lo están grabando; mi voz va a salir’. Imagínate yo decirle: ‘No mi amor, hablamos cuando llegues a la casa’”

Sebastián y Carmen se casaron el 18 de octubre de 2019 en la playa de Cartagena. Sin embargo por medio de redes sociales, Carmen reveló que habían tenido cuatro bodas, pero no dio más detalles.

La primera boda fue la civil, en Miami, donde la pareja vive y la segunda fue en Cartagena, frente al mar. Anteriormente los recién casados habían aceptado sus votos en una iglesia en la misma ciudad del Caribe.

Recientemente un programa de espectáculos señaló que la pareja ya habría firmado los papeles de divorcio.

De acuerdo con ‘Lo sé todo’, la pareja ya no está junta e incluso ya firmaron los papeles de separación. Ariel Osorio dijo:

“Nos dijeron que hace aproximadamente 20 días, la pareja habría firmado los documentos para partir cobijas. Parece que cuando llegan a este punto no hay vuelta atrás”

Sin embargo hace poco fue Sebastián Caicedo quien rompió el silencio sobre su supuesto divorcio de la actriz.

El actor finalmente aclaró la situación en una entrevista con el programa ‘Lo sé todo’. Sebastián dijo que no se ha separado de Carmen y que actualmente se encuentran en la etapa en la cual tienen que pensar en el futuro.

El actor ha estado trabajando arduamente no solo en la actuación, sino también en diversos negocios que ocupan su tiempo.

“Estoy viviendo en Miami, entonces mi tiempo está allá con mis negocios, mi empresa y mis inversiones. Aquí en Colombia tengo un proyecto con una finca. Estoy yendo y viniendo”.

Por su parte, Carmen también calló los rumores asegurando a People que sigue casada con su esposo y que a pesar de que no compartan fotos juntos, ellos siguen siendo una pareja sólida.

Sin embargo mientras su esposo se dedica a sus negocios, ella debe quedarse en Colombia debido a sus proyectos laborales.