La escena de ‘The Boys’ que ha desatado polémica desde el estreno de la tercera temporada

Sin duda, hasta ahora la tercera temporada de ‘The Boys’ ha sido una de las más grotescas, irreverentes e incluso repugnante, pues desde el primer capítulo ya se pudo apreciar una de las escenas más “asquerosas” que nadie habría podido imaginar.

Y es que pese a que éste era uno de los estrenos más esperados, no hay duda de que esta historia de antisuperhéroes es una de las más polémicas, pues nunca se sabe qué puede pasar luego. Lo cierto es que su creador Erick Kripke siempre busca la manera de generar revuelo y en este regreso no podía haber excepciones. Es así como hasta los más fans fueron implacables y reiteraron que este regreso no solo traía sorpresas, sino también momentos inimaginables y muy fuera de serie.

Por eso, no es de extrañar que las redes sociales sigan colmadas de comentarios, memes y demás reacciones de sus seguidores quienes aún no superan todo lo que han visto a través de este episodio llamado Payback en el que Swatto es el protagonista de la más aberrante acción que tiene a todos atónitos.

La escena de ‘The Boys’ que ha desatado polémica

Los fieles fans de ‘The Boys’ están claros de que Swatto representa a un grupo significativo de la audiencia, pues él es uno de los personajes gays que tiene una particularidad con la que sorprende a todos, pues él es capaz de cambiar de tamaño, hasta el punto de que puede colarse en el cuerpo humano de otros con tal de descubrir los secretos más inimaginables.

Es así como en el capítulo 1 uno de esta tercera temporada este superhéroe muestra uno de los momentos de intimidad que culminó en una completa desgracia, pues éste fue capaz de seducir a un chico que conoció en un bar hasta el punto de que su nivel de atracción los hizo culminar en una habitación de este lugar en el que entre uno y otro roce ambos comenzaron a excitarse y éste se volvió muy pequeño y entró a través del miembro de este hombre, pero esto no es todo, pues en medio del encuentro que resultó muy placentero para ambos, éste estornudó y volvió a su tamaño original estando dentro de su “pareja”.

Esto ocasionó un estallido en el que murió completamente este hombre que conoció en el bar, pero lo peor de todo es que la habitación quedó cubierta de sangre y los órganos de este sujeto. Sin duda, esto representó un acto repugnante e inimaginable que paralizó a todos. Por eso, no hay quien no haya tenido una reacción desfavorable ante ello, pues además de sorprendente, la escena es muy gráfica, hasta el punto de que más de uno llegó a vomitar o no querer saber más sobre lo que vendría luego de esta acción.

De inmediato, las redes sociales se colmaron de cientos de comentarios de repudio y demás expresiones en las que, sin duda, no hubo quien no tuviera un calificativo sobre ello, lo cierto es que hasta ahora esa ha sido la escena más asquerosa de lo que va de la existencia de ‘The Boys’.