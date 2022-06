Los ‘analfabetas’ de la cocina dejaron sin oportunidades a los ‘duros’ de MasterChef

En un nuevo capítulo de MasterChef, el reto de la caja misteriosa estuvo una vez más presente en la cocina de los diez participantes. Cada sesión se enfrentan en un reto más difícil, pero, hay noches de noches, en donde las cosas son un poco más tranquilas y relajadas en términos de competencia. Literalmente el reto estuvo lleno de dulce y no solo se trataba de un reto de postres, sino que de hecho, tenían que utilizar un solo ingrediente: el arequipe.

Los participantes con delantal negro tuvieron que sorprender a los jueces, con ese reto dulce que los llevó al límite de la repostería. Mientras que Carlos, Chicho y Tatán se sentaron a ver a sus compañeros mientras ellos guiaban a sus preparaciones.

Ante esto, varios de los participantes recurrieron a sus recuerdos de infancia, en donde el arequipe hizo parte de su historia. Isabella recurrió a la miloha y en medio de su preparación, se lamió los dedos, lo que genera asco en muchos de los espectadores del programa “Que vicio tan asqueroso el de Isabella, de chuparse los dedos”.

La primera en ser llamada al atril fue Manuela, quien presentó un “Pecan pie de arequipe”, pero no contó con que se derribara antes de tiempo.

De igual forma la participante Cristina pasó con un plato formidable y fue merecedora de ingresar a los ‘Anafalbetas del sabor’. Por su parte, Estiwar G. y Ramiro despertaron múltiples emociones en los chefs. Sin embargo, Chris les hace saber “que el resultado de este reto ha sido un viacrucis” pues no se lograron buenos postres como lo esperaban.

Finalmente y no menos importante, el último en pasar fue Corozo, quien se le midió a cocinar Alfajores. Y le fue muy bien, pues no solo Claudia lo felicitó si no que obtuvo el anhelado pellizco de cachete de Rausch. Además sus compañeros al unísono sus compañeros gritaron su nombre para declararlo como el ganador del reto.