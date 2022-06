Carmen Villalobos demostró que también puede ser una ‘bichota’

La reconocida actriz Carmen Villalobos se ha convertido en una de las personalidades del mundo del entretenimiento más comentadas en Colombia debido a su actual participación en el ‘remake’ de la telenovela ‘Hasta que la plata nos separe’.

También podría interesarle: Liss Pereira preocupó a sus seguidores por su estado de salud, hasta Bahamón le escribió

Así las cosas, cada uno de los movimientos, comentarios y contenidos que Carmen comparte por medio de sus redes sociales rápidamente consigue miles de interacciones entre likes y comentarios de personas que quieren conocer cada uno de los detalles de la vida de la talentosa actriz.

Recientemente, fue la misma Carmen quien compartió por medio de su cuenta oficial de Instagram un video en el que se le ve desfilando mientras utiliza un audio que fue grabado originalmente por una de las mujeres más influyentes de la industria de la música en el mundo: Karol G.

El sonido es tomado de una presentación en vivo de ‘la bichota’ donde habla de que ‘El Makinón’ no es un carro sino la mujer que lo maneja.

No deje de leer: “Esa no es la motivación correcta”: Jorge Rausch responde si es viable o no estudiar gastronomía

“Y así arranca mi viernes. El makinón no es el carro, es la bichota que lo maneja. Levanten la mano las que se sient@n bichota”, fue lo que escribió la actriz junto a su publicación.

Al hablar del ‘Makinón’ Karol G está haciendo referencia a una de sus más exitosas canciones que se titula de esta manera y se ha convertido en uno de los ‘himnos’ de la artista.

Las reacciones a la publicación de Carmen Villalobos: