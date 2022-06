Nueva música: Algunos de los estrenos musicales de esta semana

La industria de la música siempre se está moviendo. Nuevos sonidos salen a la luz diariamente y a veces es muy complicado conocer cuáles son los artistas o las nuevas canciones que están llegando a las diferentes plataformas digitales.

También podría interesarle: 3 de junio: Masacre de Tiananmen y su relación con famosa canción de R.E.M

Por esta razón en PUBLIMETRO Colombia le dejamos una lista con algunos de los más importantes, e incluso, algunos que posiblemente no conocía pero definitivamente querrá escuchar.

Antes de empezar, le advertimos que hay para todos los gustos.

Paola Jara - ¿Dónde estabas tú?

“¿DÓNDE ESTABAS TÚ?” remueve las fibras del alma porque materializa en palabras esa espera que vivimos los enamorados y todo ese dolor que se siente cuando el ser que amas se desaparece, cuando te deja esperando, cuando tu corazón y tu piel quieren tocarlo pero el no llega.

María Becerra - Ojalá

“OJALÁ” es un adiós a un amante que no supo apreciarla. Con letras como “porque ninguna noche me mata, baby, si no me mataste tú”, la canción es una reafirmación desafiante de seguir con la vida luego de un rompimiento sentimental. Con ganchos vocales emocionantes e instrumentación enfocada a la pista de baile, “OJALÁ” seguramente se convertirá en un nuevo hit en la carrera de MARIA BECERRA.

Carlos Méndez - Ikigai

Algunos de los colaboradores del disco fueron Hector Castillo (Lou Reed, David Bowie, Bjork), Pedro Rovetto (Superlitio, LosPetitFellas, Aterciopelados) , Twetty Gonzalez (Soda Stereo, Fito Paez, Gustavo Cerati), Campi Campon (Jorge Drexler), Leo Genovese (Tecladista de Residente y Esperanza Spalding), entre muchos más.

Eladio Carrión Ft. Nicki Nicole - Nota

Eladio Carrión finalmente une sus fuerzas junto a la cantautora y artista argentina, Nicki Nicole para estrenar su nuevo sencillo “Nota”. Se trata de una colaboración que indaga en una cautivante historia, explora nuevos sonidos y demuestra la profundidad creativa detrás de la unión de dos de los exponentes más innovadores del género reggaeton y trap en español.

No deje de leer: “Es muy bueno hablar desde el desconocimiento”: Juanes se despacha contra quienes lo critican por su posición política

Feid - Ferxxo 100

El paisa se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la música urbana en el país. La gran cantidad de reproducciones que suma en plataformas digitales y así mismo la presencia masiva de fanáticos en sus conciertos lo confirman.

Diomedes Díaz, Silvestre Dangond, Juancho Rois - Un motivo Especial

Para conmemorar el natalicio 65 de uno de los personajes más importantes del folclor colombiano y de la historia de la tradición vallenata, la tecnología y años de trabajo reunieron a tres leyendas del género para celebrar ‘Un Motivo Especial’ en una canción inédita cuyo video oficial ve hoy la luz.

Mau y Ricky Ft. Carín León - Llorar y Llorar

‘LLORAR Y LLORAR’, es una canción que habla sobre la historia de desamor, que por más que se trate dejarla de querer, no será tan fácil poder olvidarla. Dirigido por Richard Mountainous y Daniel Durán.

“Estoy muy emocionado de presentarles por fin esta sorpresa que les teníamos preparada junto a mis amigos MAU Y RICKY, espero les guste y la dediquen”, menciona CARIN LEÓN.

Fercho y Kandek - Entusao

“Esta colaboración es muy importante para nuestra carrera porque con este tema demostramos la versatilidad y la química musical que hay gracias a la amistad que se creó, desde que trabajamos juntos. Además, el público siempre ha disfrutado de nuestras puestas en escena, y ya que muchos extrañaban esos espectáculos, llenos de sentimiento y camaradería, decidimos sorprender con este tema”, aseguran Fercho y Kandex sobre este sencillo.

Panic! At The Disco - Viva La Vengeance

“Viva Las Vengeance es un vistazo a quien era a los 17 años y en quien me he convertido con la profundidad que no tenía antes. No había notado que estaba haciendo un álbum y que había algo en la grabadora de cinta que me mantenía siempre honesto.” dice Brendon Urie.

Rolex - Samm

“Esta canción es muy importante para mi carrera porque en ella se refleja la historia de una persona que perdió lo que más quería y ahora, es consciente, de que los millones, ni un Rolex, podrán devolvérsela. Además, con este tema inicio a darle forma a ese álbum que espero poder nominar a los Latin Grammys el próximo año”, asegura Samm sobre este trabajo musical.