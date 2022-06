Jessica Cediel se confesó en redes y contó hace cuánto no tiene sexo

Jessica Cediel ha salido desde hace un buen tiempo de las relaciones serias, ya que incluso estuvo cerca de casarse con un norteamericano, ya tenían toda su vida hecha y los dos se veían muy enamorados.

Sin embargo, esta relación, bruscamente, le salió el tiro por la culata, ya que Mack Roesch, como se llama el deportista que estuvo a punto de llevarla al altar, se portó de la peor manera con ella, no solo mintiéndole, sino que hasta pidiéndole el anillo que le regaló cuando se rompió el compromiso. Dicha situación tan incomoda, llevó a que Jessica no volviera a publicar nada de su vida amorosa en redes sociales.

Ahora, luego de haber pasado ya bastante tiempo de lo sucedido, Jessica no parece estar con alguien sentimentalmente, lo que ha llevado a que este sola por un buen tiempo y no tenga relaciones sexuales tampoco.

A través de sus historias, la Jessica Cediel quiso compartir con sus seguidores lo mal que se sentía respecto a su salud, pues cada vez que comía algo, sentía ganas de vomitar, lo que se le hacía extraño. Antes de pedir ayuda con remedios caseros que le quitaran dichas ganas de ir al baño, afirmó que el embarazo no era una posibilidad porque hace tiempo que ella no tenía relaciones con alguien “Yo hace mucho no tengo sexo, no veo un pene cerca, no lo cojo, no lo manipulo, no le doy amor entonces por ese lado no es” aclaró Jessica

Aparte de eso dejó saber que probablemente era la ansiedad que la atacaba porque la próxima semana tiene un evento muy importante y quizá su cuerpo estaba reaccionando de esa forma.

Varias personas le comentaron a la presentadora que simplemente estaba diciendo esas cosas para buscar a alguien que le “matara” las ganas de tener relaciones sexuales