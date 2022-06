Roban a Yina Calderón con arma de fuego en Medellín

Yina Calderón hace un par de días publicó en sus redes sociales que después de un largo periodo se estar soltera, volvió a encontrar el amor y se mostró bastante feliz por un regalo que llegó a casa.“Nenes miren lo que me llegó. Me siento como una quinceañera. Muchísimas gracias por los detalles, vamos a destaparlo”, destacando el nuevo regalo de su pareja en redes sociales, además de mostrar a su pareja en dicho video dándose un beso.

Lea también: Conozca los mejores memes que ha dejado la ‘tiradera’ de J Balvin y Christian Nodal

Merly Ome, madre de Yina Calderón contó en sus redes sociales la manera en la que fue interceptada en las calles de Medellín ““Muy triste porque me llama Yina de Medellín, ella se fue esta mañana a hacer sus vueltas en Medellín, me acaba de llamar llorando, la acaban de robar (...) iba en su carro con dos amigos, le sacan pistola, le roban el celular, les roban las cadenas a los muchachos, le robaron papeles, le robaron todo. Qué gracias a Dios no pasó nada, pero ella dice que, mejor dicho, presintió tantas cosas”, mencionó.

Lea también: Esta sería la mujer con la que Piqué habría engañado a Shakira

Además, Merly le hizo un llamado a todos los conocidos y seguidores de su hija por posibles estafas que se pueden presentar por los datos personales que Yina tenía en suteléfono “Si llegan a escribir del número de Yina, pidiendo plata o cualquier cosa no es Yina, no tiene nada en este momento, le robaron su celular y todas las cosas”, finalizó. Pero lastimosamente algunos internautas creen que lo sucedido es mentira “falta a ver si sea cierto ella con tal de sonar y figurar en los medios se inventa cualquier cosa”, “Se nota que miente, porque la mirada la hace siempre a un lado.”, “Si será verdad estos personajes ya ni creo un amén”.